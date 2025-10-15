Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 6 personas

Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!

Eva Arguiñano ha elaborado una tarta casera de manzana y almendra tan fácil que solo tendrás que mezclar los ingredientes y directa al horno.

Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!

Publicidad

Eva Arguiñano ha elegido una manzana golden y una reineta, pero lo mejor es que puedes utilizar las que sean de tu gusto y que se cultiven en tu zona.

Ingredientes, para 6 personas

  • 2 manzanas
  • 200 g de almendra en polvo
  • 80 g de azúcar
  • 30 ml de miel
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 15 ml de zumo de limón
  • 1 naranja
  • Una pizca de sal
  • 25 g de almendra fileteada
  • 1 cucharada de azúcar glas
  • Hojas de menta
Ingredientes Tarta de manzana y almendra
Ingredientes Tarta de manzana y almendra | antena3.com

Elaboración

Pela las manzanas, córtalas en trozos finos y ponlos en un bol. Agrega la miel, la canela y mezcla bien. Ralla encima un poco de la cascara de la naranja y vierte el zumo de limón, y mezcla bien.

Agrega la miel, la canela y mezcla bien
Agrega la miel, la canela y mezcla bien | antena3.com

Pon los huevos en otro bol y bátelos con un tenedor. Agrega el azúcar (80 g) y sigue batiéndolos. Incorpora la almendra en polvo y mezcla bien hasta que los ingredientes queden bien integrados. Incorpora las manzanas y una pizca de sal, y mezcla bien.

Incorpora las manzanas y una pizca de sal, y mezcla bien
Incorpora las manzanas y una pizca de sal, y mezcla bien | antena3.com

Forra un molde redondo con papel de horno. Agrega la mezcla anterior y extiéndela bien. Espolvorea la tarta con la almendra fileteada, tápala con un trozo de papel de aluminio y hornéala (horno previamente calentado) a 180º durante 30 minutos. Retira el papel de aluminio y hornéala durante 15 minutos más.

Espolvorea la tarta con la almendra fileteada, tápala con un trozo de papel de aluminio
Espolvorea la tarta con la almendra fileteada, tápala con un trozo de papel de aluminio | antena3.com

Deja que se temple, retírala del molde, espolvoréala con el azúcar glas y decórala con unas hojas de menta.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

Ironías de la vida: Ruth pierde 1.000 euros y acaba ganando el doble

Comida de la basura

Evitar el hambre a toda costa: "La carne viene putrefacta y así se la lleva la gente"

La asesina conocida como 'mataviejas'.

Vuelve la 'mataviejas': detenida en A Coruña la asesina en serie condenada a 144 años por matar a ancianas

¡Lo nunca visto en La ruleta!: se sortean los gajos a piedra, papel o tijera
Mejores momentos | 15 de octubre

¡Lo nunca visto en La ruleta!: se sortean los gajos a piedra, papel o tijera

¡Alex arrasa en La Ruleta de la Suerte con un panelazo lleno de gajos y dinero!
Mejores momentos | 15 de octubre

¡Alex arrasa en La Ruleta de la Suerte con un panelazo lleno de gajos y dinero!

Daniel Guzmán en Espejo Público.
Estreno

Daniel Guzmán cuenta lo que le pidió Verónica Echegui antes de su muerte: "Los últimos meses se desencadenó todo y fue muy rápido"

Daniel Guzmán estrena 'La deuda'. Una película en la que le ofreció un papel a la actriz Verónica Echegui, fallecida el pasado 24 de agosto a los 42 años. Cuenta la conversación que mantuvo con la intérprete.

Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!
Para 6 personas

Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!

Eva Arguiñano ha elaborado una tarta casera de manzana y almendra tan fácil que solo tendrás que mezclar los ingredientes y directa al horno.

La crisis de los profesores.

Un profesor explica los motivos por los que quiere dejar la enseñanza: "No quiero ser cómplice de esta farsa entre pedagógica y tecnológica"

Cazuela de alubias con pollo, un plato de 10 para compartir en familia

Arguiñano elabora una cazuela de alubias con pollo, un plato de 10 para compartir en familia

Ajuste de cuentas Joselito El Lanas

Las sobrecogedoras imágenes de la paliza a un capo del narcotráfico en Sevilla: "Todo el mundo conoce a Joselito"

Publicidad