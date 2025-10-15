Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!

Eva Arguiñano ha elegido una manzana golden y una reineta, pero lo mejor es que puedes utilizar las que sean de tu gusto y que se cultiven en tu zona.

Ingredientes, para 6 personas

2 manzanas

200 g de almendra en polvo

80 g de azúcar

30 ml de miel

2 huevos

1 cucharadita de canela molida

15 ml de zumo de limón

1 naranja

Una pizca de sal

25 g de almendra fileteada

1 cucharada de azúcar glas

Hojas de menta

Elaboración

Pela las manzanas, córtalas en trozos finos y ponlos en un bol. Agrega la miel, la canela y mezcla bien. Ralla encima un poco de la cascara de la naranja y vierte el zumo de limón, y mezcla bien.

Pon los huevos en otro bol y bátelos con un tenedor. Agrega el azúcar (80 g) y sigue batiéndolos. Incorpora la almendra en polvo y mezcla bien hasta que los ingredientes queden bien integrados. Incorpora las manzanas y una pizca de sal, y mezcla bien.

Forra un molde redondo con papel de horno. Agrega la mezcla anterior y extiéndela bien. Espolvorea la tarta con la almendra fileteada, tápala con un trozo de papel de aluminio y hornéala (horno previamente calentado) a 180º durante 30 minutos. Retira el papel de aluminio y hornéala durante 15 minutos más.

Deja que se temple, retírala del molde, espolvoréala con el azúcar glas y decórala con unas hojas de menta.