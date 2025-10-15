Para 6 personas
Tarta casera de manzana y almendra, la receta fácil de Eva Arguiñano: ¡solo mezcla los ingredientes y al horno!
Eva Arguiñano ha elaborado una tarta casera de manzana y almendra tan fácil que solo tendrás que mezclar los ingredientes y directa al horno.
Eva Arguiñano ha elegido una manzana golden y una reineta, pero lo mejor es que puedes utilizar las que sean de tu gusto y que se cultiven en tu zona.
Ingredientes, para 6 personas
- 2 manzanas
- 200 g de almendra en polvo
- 80 g de azúcar
- 30 ml de miel
- 2 huevos
- 1 cucharadita de canela molida
- 15 ml de zumo de limón
- 1 naranja
- Una pizca de sal
- 25 g de almendra fileteada
- 1 cucharada de azúcar glas
- Hojas de menta
Elaboración
Pela las manzanas, córtalas en trozos finos y ponlos en un bol. Agrega la miel, la canela y mezcla bien. Ralla encima un poco de la cascara de la naranja y vierte el zumo de limón, y mezcla bien.
Pon los huevos en otro bol y bátelos con un tenedor. Agrega el azúcar (80 g) y sigue batiéndolos. Incorpora la almendra en polvo y mezcla bien hasta que los ingredientes queden bien integrados. Incorpora las manzanas y una pizca de sal, y mezcla bien.
Forra un molde redondo con papel de horno. Agrega la mezcla anterior y extiéndela bien. Espolvorea la tarta con la almendra fileteada, tápala con un trozo de papel de aluminio y hornéala (horno previamente calentado) a 180º durante 30 minutos. Retira el papel de aluminio y hornéala durante 15 minutos más.
Deja que se temple, retírala del molde, espolvoréala con el azúcar glas y decórala con unas hojas de menta.
