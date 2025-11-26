Para 6-8 personas
Eva Arguiñano elabora una tarta horneada de leche: "Facilísima, muy sencilla y rica"
Esta es una de las tarta más sencillas de elaborar que ha hecho Eva Arguiñano. Preparada con ingredientes que todos tenemos en casa, así que sigue los pasos y disfruta de este delicioso postre.
Para forrar de una manera sencilla el molde, coge el papel de horno y arrúgalo. De esta manera será mas manejable a la hora de darle la forma del molde.
Ingredientes, para 6-8 personas
- 1 litro de leche entera
- 4 huevos
- 200 gramos de azúcar
- 50 gramos de harina
- 50 gramos de harina de maíz refinada
- 1 limón
- 1 rama de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Mantequilla para engrasar el molde
- Canela en polvo (para espolvorear)
- Hojitas de menta
Elaboración
En un cazo, calienta parte de la leche a fuego medio junto con la rama de canela y la cáscara del limón. Deja que hierva suavemente, para que infusione y reserva.
En un bol, introduce el azúcar, la harina de trigo y la harina de maíz, mezcla bien con una varilla manual.
Con la leche fría reservada, haz una papilla y remueve bien con la varilla para que no tenga grumos.
Bate los huevos en un bol y agrega a la mezcla de ingredientes. Añade la esencia de vainilla y bate hasta obtener una mezcla homogénea.
Cuela la leche infusionada y añádela a la mezcla de huevos, azúcar y harina, removiendo constantemente para que no queden grumos.
Forra un molde desmoldable con papel de horno, presiona la base con la mano para que se asiente y vierte la mezcla.
Hornea a 180º, calor arriba y abajo con ventilador, durante 30 minutos, baja la temperatura a 150º y hornea la tarta otros 30 minutos mas.
Deja que la tarta se enfríe a temperatura ambiente antes de desmoldarla. Espolvorea con canela en polvo antes de servir. Decora con unas hojas de menta.
