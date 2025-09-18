Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado

Karlos Arguiñano se ha puesto manos a la obra también con sus míticos postres rápidos. La receta de hoy combina frío y calor en este plato tan original y tan bien presentado. Sorprenderás a cualquiera con esta receta.

Ingredientes, para 4 personas

16-20 higos verdes

1 lima

40 g de mantequilla

250 ml de helado de yogur

Hojas de menta

Ingredientes Higos con helado | antena3.com

Elaboración

Haz un corte en cruz en la parte superior de los higos, colócalos en una fuente apta para el horno y ábrelos un poco. Pon un dadito de mantequilla en el centro de cada uno y hornéalos a 180º durante 5 minutos.

Pon un dadito de mantequilla en el centro de cada uno | antena3.com

Ralla la cascara de la lima sobre los higos y riégalos con el zumo. Hornéalos a 180 º durante 5 minutos.

Sirve 4-5 higos en cada plato y acompáñalos con una bola de helado. Decora los platos con unas hojas de menta.

Consejo

Para acompañar los higos con cualquier helado que sea de vuestro agrado.