Para 4 personas

Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado

Qué forma tan original de consumir esta fruta de temporada, combinando frío y calor en un postre que se sale por completo de lo habitual.

Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado

Karlos Arguiñano se ha puesto manos a la obra también con sus míticos postres rápidos. La receta de hoy combina frío y calor en este plato tan original y tan bien presentado. Sorprenderás a cualquiera con esta receta.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16-20 higos verdes
  • 1 lima
  • 40 g de mantequilla
  • 250 ml de helado de yogur
  • Hojas de menta
Ingredientes Higos con helado
Ingredientes Higos con helado

Elaboración

Haz un corte en cruz en la parte superior de los higos, colócalos en una fuente apta para el horno y ábrelos un poco. Pon un dadito de mantequilla en el centro de cada uno y hornéalos a 180º durante 5 minutos.

Pon un dadito de mantequilla en el centro de cada uno
Pon un dadito de mantequilla en el centro de cada uno

Ralla la cascara de la lima sobre los higos y riégalos con el zumo. Hornéalos a 180 º durante 5 minutos.

Sirve 4-5 higos en cada plato y acompáñalos con una bola de helado. Decora los platos con unas hojas de menta.

Consejo

Para acompañar los higos con cualquier helado que sea de vuestro agrado.

