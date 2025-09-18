Para 4 personas
Arguiñano triunfa con uno de sus postres rápidos y originales: higos con helado
Qué forma tan original de consumir esta fruta de temporada, combinando frío y calor en un postre que se sale por completo de lo habitual.
Karlos Arguiñano se ha puesto manos a la obra también con sus míticos postres rápidos. La receta de hoy combina frío y calor en este plato tan original y tan bien presentado. Sorprenderás a cualquiera con esta receta.
Ingredientes, para 4 personas
- 16-20 higos verdes
- 1 lima
- 40 g de mantequilla
- 250 ml de helado de yogur
- Hojas de menta
Elaboración
Haz un corte en cruz en la parte superior de los higos, colócalos en una fuente apta para el horno y ábrelos un poco. Pon un dadito de mantequilla en el centro de cada uno y hornéalos a 180º durante 5 minutos.
Ralla la cascara de la lima sobre los higos y riégalos con el zumo. Hornéalos a 180 º durante 5 minutos.
Sirve 4-5 higos en cada plato y acompáñalos con una bola de helado. Decora los platos con unas hojas de menta.
Consejo
Para acompañar los higos con cualquier helado que sea de vuestro agrado.
