Para 4 personas

Postre exprés de Karlos Arguiñano: vasitos de café y dulce de leche

Karlos Arguiñano ha elaborado un postre rápido e increíblemente delicioso, de los que hacen historia: unos vasitos de café y dulce de leche decorados con virutas de chocolate.

Si quieres dar un toque más intenso a la mezcla de nata montada y café, puedes añadir un poco de licor de café o de amaretto.

Y si por el contrario, prefieres prescindir del café, no añadas ese paso a la receta.

Ingredientes, para 4 personas

  • 150 g de galletas
  • 60 g de mantequilla fundida
  • 200 g de dulce de leche
  • 200 ml de nata fría (35% materia grasa)
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 2 cucharadas de café soluble
  • 2 cucharadas de agua
  • 4 cucharadas de chocolate rallado
  • Hojas de menta
Elaboración

Pon las galletas en el mortero, májalas bien hasta que queden reducidas a polvo y pásalas a un bol. Agrega la mantequilla fundida y mezcla bien.

Pon la nata y el azúcar en un bol, y móntala con una batidora de varillas eléctrica.

Pon el café soluble en un bol pequeño, agrega el agua y mezcla bien. Incorpora la mezcla (de café y agua) a la nata y sigue montando los ingredientes hasta que se integren. Introduce la mezcla en una manga pastelera.

Introduce el dulce de leche en otra manga pastelera.

Divide la mezcla de galletas en 8 porciones. Pon una porción en la base de cada vaso (4), agrega un poco de dulce de leche en cada uno y cúbrelos con la mezcla de nata con café.

Repite el proceso y monta en cada vaso otra capa con el resto de las galletas, el dulce de leche y la nata con café. Espolvoréalos con el chocolate rallado y decóralos con unas hojas de menta.

