Postre exprés de Karlos Arguiñano: vasitos de café y dulce de leche

Si quieres dar un toque más intenso a la mezcla de nata montada y café, puedes añadir un poco de licor de café o de amaretto.

Y si por el contrario, prefieres prescindir del café, no añadas ese paso a la receta.

Ingredientes, para 4 personas

150 g de galletas

60 g de mantequilla fundida

200 g de dulce de leche

200 ml de nata fría (35% materia grasa)

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de café soluble

2 cucharadas de agua

4 cucharadas de chocolate rallado

Hojas de menta

Ingredientes Vasitos de café y dulce de leche | antena3.com

Elaboración

Pon las galletas en el mortero, májalas bien hasta que queden reducidas a polvo y pásalas a un bol. Agrega la mantequilla fundida y mezcla bien.

Agrega la mantequilla fundida y mezcla bien | antena3.com

Pon la nata y el azúcar en un bol, y móntala con una batidora de varillas eléctrica.

Pon el café soluble en un bol pequeño, agrega el agua y mezcla bien. Incorpora la mezcla (de café y agua) a la nata y sigue montando los ingredientes hasta que se integren. Introduce la mezcla en una manga pastelera.

Sigue montando los ingredientes hasta que se integren | antena3.com

Introduce el dulce de leche en otra manga pastelera.

Divide la mezcla de galletas en 8 porciones. Pon una porción en la base de cada vaso (4), agrega un poco de dulce de leche en cada uno y cúbrelos con la mezcla de nata con café.

Repite el proceso y monta en cada vaso otra capa con el resto de las galletas, el dulce de leche y la nata con café. Espolvoréalos con el chocolate rallado y decóralos con unas hojas de menta.