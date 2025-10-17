Para 4 personas
Taco de chipirón Pelayo y mahonesa de limón, una receta original con toque de mar y cítrico, de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano ha elaborado un taco de chipirón Pelayo y mahonesa de limón, una combinación fresca, con mar y un toque cítrico que puede ser tan sabrosa como saludable.
Si eres intolerante al gluten o simplemente no te gusta añadir harina a tus platos puedes hacer las tortas con plátano, mantequilla y harina de garbanzo.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 chipirones de 8-10 cm (limpios)
- 4 cebollas
- 75 ml de vino blanco
- 2 plátanos macho
- 80 g de harina + 15 g para las manos
- 30 g de mantequilla
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- 150 ml de aceite de girasol
- 1 huevo
- Zumo y ralladura de medio limón
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta agua en la olla rápida. Corta los plátanos (con piel) en rodajas gruesas, introdúcelos en la olla rápida, ciérrala y cuécelos durante 10 minutos a partir del momento en que suba la válvula.
Apaga el fuego y espera a que baje la válvula. Abre la olla, retira los trozos de plátano y pélalos.
Introdúcelos en una picadora, agrega mantequilla y tritúralos hasta que se integren con la mantequilla. Pasa la mezcla a un bol, sazónala, incorpora la harina (poco a poco) y mezcla bien.
Corta 2 trozos de papel de horno y extiende uno sobre la tabla. Divide la masa de plátano en 8 porciones. Enharínate las manos, coge una porción, redondéala y colócala sobre el papel de horno.
Cubre la masa con el otro trozo de papel de horno y aplástala con la base de una cazuela hasta que consigas una torta (redonda y plana).
Calienta una sartén sin aceite, introduce la torta, cocínala por los 2 lados (minuto y medio por cada lado) y pásala a un plato. Repite el proceso con el resto de las porciones de masa.
Calienta 4 cucharadas de aceite en una sartén grande. Pela las cebollas, córtalas en juliana fina, introdúcelas en la sartén y rehógalas a fuego medio durante 1 hora como mínimo. Sazónalas, riégalas con el vino y cocínalas durante 5-6 minutos más. Pásalas a una fuente y resérvalas.
Vierte 2-3 cucharadas de aceite a la misma sartén donde has rehogado la cebolla. Pela el diente de ajo, pícalo finamente e introdúcelo en la sartén. Agrega los chipirones, (cortados en aros) sazónalos y saltéalos durante un par de minutos. Incorpora las cebollas y mezcla bien.
Sirve 2 tortas en cada plato, cúbrelas con la mezcla de chipirones y cebolla, aderézalas con la mahonesa y espolvoréalas con un poco de perejil picado. Decora los platos con unas hojas de perejil.
