Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Lo que más tiempo le ha llevado a Arguiñano es la fritada, porque después solo son 10 minutos de horno. Por eso sugiere tener la fritada lista incluso de la víspera, para hacer la mojarra en un abrir y cerrar de ojos.

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Publicidad

Karlos Arguiñano ha preparado esta mojarra a la andaluza, cuya elaboración puede resultar muy sencilla. Si la tienes pensada hacer el domingo, puedes hacer la fritada con antelación, para solo tener que llegar y meter la mojarra en el horno 10 minutos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 mojarra grande (sargo)
  • 3 pimientos verdes
  • 3 cebollas
  • 3 tomates maduros
  • 4 dientes de ajo
  • 150 ml de vino de Jerez
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Mojarra a la andaluza
Ingredientes Mojarra a la andaluza | antena3.com

Elaboración

Pon agua a calentar en una cazuela. Corta la cabeza de la mojarra y sácale los lomos, retirándole la espina central. Introduce la cabeza, la espina y unas ramas de perejil en la cazuela. Sazona y cuece los ingredientes durante 15 minutos.

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en dados e introdúcelas en la tartera. Pela los ajos, córtalos a tu gusto (dados o láminas) e introdúcelos en la tartera. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en dados y agrégalos. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Pela los tomates, córtalos en dados y añádelos. Introduce la hoja de laurel, sazona y cocina las hortalizas a fuego medio-alto durante 15 minutos.

Introduce la hoja de laurel, sazona y cocina las hortalizas
Introduce la hoja de laurel, sazona y cocina las hortalizas | antena3.com

Vierte el vino y dale un hervor fuerte. Vierte 150 ml de caldo de pescado, mezcla bien y cocina todo a fuego fuerte durante 10 minutos.

Vierte el vino y dale un hervor fuerte
Vierte el vino y dale un hervor fuerte | antena3.com

Sirve las hortalizas en la base de una bandeja de horno. Corta los lomos de pescado por la mitad, salpimiéntalos y colócalos encima (con la piel hacia abajo). Hornéalos a 230º durante 7-8 minutos.

Hornéalos a 230º durante 7-8 minutos
Hornéalos a 230º durante 7-8 minutos | antena3.com

Reparte el pescado y las hortalizas en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo

Cuando vayáis a preparar este plato podéis tener la fritada, así que cuando vayáis a comer solo os llevará 7-8 minutos, es decir el tiempo que tarde el pescado en hacerse.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Rifirrafe Elisa Beni y Afra Blanco.

Alta tensión entre Afra Blanco y Elisa Beni por la postura del Gobierno ante Israel: "¿Entonces la bandera de Ucrania se podía usar y la de Palestina no?"

Charo, pensionista

Charo, la jubilada que defiende el derecho a pensiones altas: "Lo que pido es vivir un presente digno, he trabajado para eso"

Coaches cantan 'Love today'
A las 22:00h

Esta noche, gran estreno de La Voz: los coaches sorprenden con ‘Love today’ de Mika

aritz mañana
Denuncia

"Habitaciones por 900 euros": Aritz exige al gobierno una solución con límites

Joan Guirado
Negociaciones PSOE-JUNTS

La legislatura solo puede continuar de una manera, según Joan Guirado: "Con respiración asistida"

La fallida negociación entre el expresidente Zapatero y Puigdemont ha hecho temblar los pilares en los que se apoya este Gobierno y pone en seria duda su continuidad. El periodista Joan Guirado

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”
En El Hormiguero

El consejo de Luz Casal para saber si una canción es buena: “Enséñala a tu enemigo”

Amigos y familiares no son fiables en estos momentos, sobre todo si la canción la has hecho tú.

Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Luz Casal en El Hormiguero

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

"¿Tenéis ambulancia?": Luz Casal, impresionada ante la ciencia de Marron

"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera

"Que no se queje es un puntazo": la clave de Luz Casal para mantener una relación de pareja duradera

Publicidad