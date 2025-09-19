Mojarra a la andaluza, de Arguiñano: "Una vez hecha la fritada, solo son 10 minutos en el horno"

Karlos Arguiñano ha preparado esta mojarra a la andaluza, cuya elaboración puede resultar muy sencilla. Si la tienes pensada hacer el domingo, puedes hacer la fritada con antelación, para solo tener que llegar y meter la mojarra en el horno 10 minutos.

Ingredientes, para 4 personas

1 mojarra grande (sargo)

3 pimientos verdes

3 cebollas

3 tomates maduros

4 dientes de ajo

150 ml de vino de Jerez

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 hoja de laurel

Perejil

Elaboración

Pon agua a calentar en una cazuela. Corta la cabeza de la mojarra y sácale los lomos, retirándole la espina central. Introduce la cabeza, la espina y unas ramas de perejil en la cazuela. Sazona y cuece los ingredientes durante 15 minutos.

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Pela las cebollas, córtalas en dados e introdúcelas en la tartera. Pela los ajos, córtalos a tu gusto (dados o láminas) e introdúcelos en la tartera. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en dados y agrégalos. Rehoga las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos. Pela los tomates, córtalos en dados y añádelos. Introduce la hoja de laurel, sazona y cocina las hortalizas a fuego medio-alto durante 15 minutos.

Introduce la hoja de laurel, sazona y cocina las hortalizas | antena3.com

Vierte el vino y dale un hervor fuerte. Vierte 150 ml de caldo de pescado, mezcla bien y cocina todo a fuego fuerte durante 10 minutos.

Vierte el vino y dale un hervor fuerte | antena3.com

Sirve las hortalizas en la base de una bandeja de horno. Corta los lomos de pescado por la mitad, salpimiéntalos y colócalos encima (con la piel hacia abajo). Hornéalos a 230º durante 7-8 minutos.

Hornéalos a 230º durante 7-8 minutos | antena3.com

Reparte el pescado y las hortalizas en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

Consejo

Cuando vayáis a preparar este plato podéis tener la fritada, así que cuando vayáis a comer solo os llevará 7-8 minutos, es decir el tiempo que tarde el pescado en hacerse.