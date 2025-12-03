El impresionante pleno de Alain Hernández en Pasapalabra: ¡no falla ni queriendo!

Alain Hernández ha regresado a Pasapalabra por todo lo alto. Es imposible empezar una visita mejor que él, con un pleno impresionante en la prueba Una de Cuatro. El actor se ha contagiado del buen ambiente y del nivelazo de este programa, en el que Manu y Rosa han logrado esquivar la Silla Azul tras firmar tablas en el pasado Rosco.

Además, Alain ha sido el encargado de empezar el juego en todo el programa, lo que supone una extra de presión y nervios. Roberto Leal le ha dado cuatro opciones con famosos: José Mourinho, José Luis Perales, Michael Jordan y Richard Nixon. No ha fallado con ninguno de ellos ni con los que han aparecido después. ¡Lo ha acertado todo!

El pleno ha sido tal que hasta una respuesta que ha dado de chiripa y fuera de tiempo también era acertada. Alain pensaba que había fallado, porque ha nombrado a Vicente Vallés por decir una de las opciones, pero Roberto le ha confirmado que también era correcto. ¡Revive este momentazo en el vídeo!