Investigan a dos hombres tras la muerte por sobredosis de una joven de 19 años en Lanzarote

Hace poco más de un año, el 9 de febrero de 2025, se encontró en Arrecife, en la isla de Lanzarote, el cuerpo sin vida de una joven de 19 años en un edificio en obras abandonado. Según informaba el diario La Provincia, fueron dos toxicómanos quienes dieron la voz de alarma a los servicios de emergencias tras localizar el cuerpo, y aunque se descartó la muerte violenta, se abrieron las diligencias por homicidio imprudente y se detuvo a dos hombres.

Ahora, un año después, la investigación judicial ha avanzado y la causa que instruye la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, sigue abierta a la espera de nuevos informes forenses que podrían modificar la calificación penal de los hechos y añadir el delito de agresión sexual.

El cuerpo fue localizado en una zona conocida por el constante trasiego de consumidores de drogas y varios toxicómanos avisaron a las autoridades al encontrar presuntamente a la joven en el interior del edificio, sin reaccionar a estímulo alguno. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia, que confirmó que la causa del fallecimiento fue una sobredosis y que la joven habría consumido un cóctel de cocaína y metadona que resultó letal.

Las pesquisas policiales condujeron a la detención de dos hombres que quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, pero están siendo investigados por homicidio por imprudencia al considerar los investigadores que habrían sido ellos los que facilitaron a la mujer las sustancias que le provocaron la muerte. La Policía Local clausuró el inmueble donde apareció el cuerpo, señalado por los vecinos como uno de los principales puntos de consumo de drogas de la isla.

Sospechas de homicidio y agresión sexual

La defensa sostiene que pudo producirse un encuentro íntimo previo al fallecimiento y que la joven, bajo los efectos de las drogas, no estaba en condiciones de prestar consentimiento. Además, insisten en que no era consumidora habitual de estupefacientes y que los investigados conocían el riesgo mortal de la mezcla.

La familia también ha denunciado al Servicio Canario de Salud por presunta negligencia al considerar que la falta de aviso pudo resultar determinante en el fatal desenlace. La joven, que tenía antecedentes psiquiátricos, el día de su muerte se encontraba en el servicio de Urgencias del Hospital Doctor José Molina Orosa, y según la versión de la familia, abandonó el box dejando atrás todas sus pertenencias y se fue del hospital.

Al parecer, pidió permiso a una médica para salir a la calle a fumar un cigarro y nunca volvió, por lo que el centro habría tramitado un alta por fuga, pero no avisó ni a la Policía Nacional ni a la madre de la chica, que al no poder contactar con su hija, presentó unas horas más tarde la denuncia por desaparición. La joven había tenido algún episodio de intento de suicidio en el pasado y unas semanas antes del fallecimiento, ella misma se presentó en la comisaría de Policía para solicitar ayuda y pedir que la internaran en un centro.

