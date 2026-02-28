Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido Extra

VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

La familia andaluza ha podido probar de primera mano una especie de ostra viva que el cocinero japonés ha preparado delante de ellos.

VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

Publicidad

Adrián Moreno
Publicado:

Con mirada de poco apetito, la familia ha contemplado ante sus ojos el molusco, de forma curiosa, gran dureza y que daba señales de vida al contraerse con la sal que le echaba el chef.

El primero en atreverse a probarlo ha sido Joaquín, quien no ha podido masticar más de tres veces seguidas sin que le diera una arcada. Viendo su reacción, su familia ha sido la siguiente en experimentar la curiosa textura del molusco.

El chef ha disfrutado con la reacción de la familia y de un Joaquín que ha acabado escupiendo en la servilleta la comida y afirmaba, mientras apoyaba la cabeza sobre la mesa: “La almeja esta llevaba muerta 30 años”

La confidencia de Susana Saborido a sus hijas

VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

María José Campanario, en El Desafío

La prueba de escapismo “más dura y compleja”, el próximo viernes en El Desafío

boticaria

Los efectos de calentar ciertos productos en el microondas, con Boticaria García

Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados
¡Toma nota!

Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder
RANKING | PROGRAMA 8

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío
Crónica | Programa 8

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

El octavo programa de El Desafío ha estado marcado por la increíble garra de los concursantes y la emoción de Eva Soriano que por primera vez ha perdido la sonrisa en la temporada.

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano
FINAL | PROGRAMA 8

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

María José Campanario y José Yélamo han llegado a la final tras sus increíbles retos en el octavo programa.

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

Publicidad