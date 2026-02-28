VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

Con mirada de poco apetito, la familia ha contemplado ante sus ojos el molusco, de forma curiosa, gran dureza y que daba señales de vida al contraerse con la sal que le echaba el chef.

El primero en atreverse a probarlo ha sido Joaquín, quien no ha podido masticar más de tres veces seguidas sin que le diera una arcada. Viendo su reacción, su familia ha sido la siguiente en experimentar la curiosa textura del molusco.

El chef ha disfrutado con la reacción de la familia y de un Joaquín que ha acabado escupiendo en la servilleta la comida y afirmaba, mientras apoyaba la cabeza sobre la mesa: “La almeja esta llevaba muerta 30 años”