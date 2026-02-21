Antena3
Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar

La crema pastelera es una de las recetas con más posibilidades, puesto que la puedes añadir a infinidad de tartas y postres. Ahora que hemos visto a Eva Arguiñano prepararla ¡no se te resistirá jamás!

Así se hace la crema pastelera más rica de Eva Arguiñano

Para una tarta de manzana, para un postre casero, para rellenar otras tartas o para la Costrada de Aioz que ha preparado esta semana Eva Arguiñano.

La crema pastelera es una de las recetas con más posibilidades en lo que a repostería se refiere. Y ahora que hemos visto lo fácil que resulta su elaboración ¡no se te resistirá nunca más!

No te pierdas el vídeo y descubre cuál es el secreto de una crema pastelera como esta.

Eva y Karlos Arguiñano

El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

