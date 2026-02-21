¡No te resistirás!
Crema pastelera: el secreto de Eva Arguiñano que la hace tan rica y fácil de preparar
La crema pastelera es una de las recetas con más posibilidades, puesto que la puedes añadir a infinidad de tartas y postres. Ahora que hemos visto a Eva Arguiñano prepararla ¡no se te resistirá jamás!
Publicidad
Para una tarta de manzana, para un postre casero, para rellenar otras tartas o para la Costrada de Aioz que ha preparado esta semana Eva Arguiñano.
La crema pastelera es una de las recetas con más posibilidades en lo que a repostería se refiere. Y ahora que hemos visto lo fácil que resulta su elaboración ¡no se te resistirá nunca más!
No te pierdas el vídeo y descubre cuál es el secreto de una crema pastelera como esta.
Publicidad