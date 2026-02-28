Antena3
Laura Escanes se baja los pantalones ante Roberto Leal: “Te voy a enseñar una cosa”

La invitada ha expuesto los moratones que le ha provocado la coreografía sobre cuerdas.

Carmen Pardo
Los retos de El desafío están marcando fuerte a los concursantes. La última en comprobarlo ha sido Laura Escanes, la invitada que conocía de sobra el programa ha puesto de manifiesto el precio que hay que pagar a la hora de realizar las pruebas.

Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

Su reto ha consistido en realizar una coreografía sobre un muro de cuerdas, por las que ha tenido que deslizarse y sostenerse, lo que le ha dejado grandes hematomas por las piernas.

La influencer no ha dudado en bajarse los pantalones para mostrar las heridas de guerra, “cualquier presión te machaca”. Laura ha querido reseñar que no solo ella ha sufrido las consecuencias de la prueba, “todos los bailarines y bailarinas están igual”.

Juan del Val

“Contigo, El Desafío es mucho mejor”: la valoración más especial de Juan del Val, el próximo viernes en Antena 3

