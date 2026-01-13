Para 4 personas
Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"
Karlos Arguiñano ha elaborado una ensalada espectacular "para principiantes en la cocina". Sabor, textura y ligereza se unen para que puedas disfrutar comiendo de forma saludable.
Publicidad
Es una ensalada perfecta para aprovechar las latas que nos puedan quedar de atún, anchoas, etc.
"Cualquiera puede hacer esta ensalada y tener la seguridad de que le va a salir bien", afirma Karlos Arguiñano.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de arroz largo
- 16 mejillones en escabeche (conserva)
- 1 pata de pulpo cocida
- 1 cebolleta
- 1/2 pimiento verde
- 1/4 pimiento rojo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de vinagre de jerez
- 50 ml de aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
En una cazuela pon abundante agua hirviendo y sal, echa el arroz y deja que se cocine durante 10 minutos. Refresca, escurre y resérvalo.
Pon agua en un cazo, añade el huevo y deja cocer 10 minutos. Pela y Reserva.
Pica finamente la cebolleta, el pimiento rojo pelado y el pimiento verde.
Introduce en un bol el arroz y las hortalizas picadas.
Trocea 8 mejillones (reserva el resto) y corta el pulpo en lonchas finas, añádelos al bol.
Para hacer la vinagreta, pica el huevo cocido y ponlo en un bol, añade un chorrito de vinagre, aceite, sal y perejil picado. Remueve bien con un tenedor hasta que emulsione.
Adereza la ensalada con la vinagreta y mezcla bien.
Sirve la ensalada , añade los mejillones enteros y decora con una hojita de perejil.
Publicidad