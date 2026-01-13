Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Karlos Arguiñano ha elaborado una ensalada espectacular "para principiantes en la cocina". Sabor, textura y ligereza se unen para que puedas disfrutar comiendo de forma saludable.

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Publicidad

Es una ensalada perfecta para aprovechar las latas que nos puedan quedar de atún, anchoas, etc.

"Cualquiera puede hacer esta ensalada y tener la seguridad de que le va a salir bien", afirma Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de arroz largo
  • 16 mejillones en escabeche (conserva)
  • 1 pata de pulpo cocida
  • 1 cebolleta
  • 1/2 pimiento verde
  • 1/4 pimiento rojo
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de vinagre de jerez
  • 50 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes ensalada marinera de arroz
Ingredientes ensalada marinera de arroz | antena3.com

Elaboración

En una cazuela pon abundante agua hirviendo y sal, echa el arroz y deja que se cocine durante 10 minutos. Refresca, escurre y resérvalo.

Pon agua en un cazo, añade el huevo y deja cocer 10 minutos. Pela y Reserva.

Introduce en un bol el arroz y las hortalizas picadas.
Introduce en un bol el arroz y las hortalizas picadas. | antena3.com

Pica finamente la cebolleta, el pimiento rojo pelado y el pimiento verde.

Introduce en un bol el arroz y las hortalizas picadas.

Trocea 8 mejillones (reserva el resto) y corta el pulpo en lonchas finas, añádelos al bol.

Para hacer la vinagreta, pica el huevo cocido y ponlo en un bol, añade un chorrito de vinagre, aceite, sal y perejil picado. Remueve bien con un tenedor hasta que emulsione.

Para hacer la vinagreta
Para hacer la vinagreta | antena3.com

Adereza la ensalada con la vinagreta y mezcla bien.

Sirve la ensalada , añade los mejillones enteros y decora con una hojita de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Entrevista a Susana Díaz.

Estrenamos sección en Espejo Público, 'Espodcast' con Susana Díaz: "No creo que sea oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla"

Padres que desheredan a sus hijas.
ABANDONO Y RUPTURA

El duro testimonio de Juana, la madre que quiere desheredar a sus hijas: "Hace ya 20 años que me tienen despreciada"

Pollo con mango
Para 4 personas

Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"
Para 4 personas

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Karlos Arguiñano ha elaborado una ensalada espectacular "para principiantes en la cocina". Sabor, textura y ligereza se unen para que puedas disfrutar comiendo de forma saludable.

Bea de Vicente, Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias se enfrentaría a duras penas de cárcel: "En República Dominicana la violación, de 10 a 15 años, en Bahamas cadena perpetua"

La abogada Beatriz de Vicente explicaba las consecuencias que pueden tener las acusaciones que ha recibido el Julio Iglesias por parte de varias antiguas trabajadoras del servicio del famoso cantante.

Manifiesto socialdemocracia.

Hablamos con dos firmantes del manifiesto de Jordi Sevilla: una de ellas expulsada de las listas del PSOE en Valencia para meter a Ábalos

Polémicas medidas de vivienda de Sánchez.

Hablamos con un casero que tiene 15 viviendas: "Todas las ventajas han sido para los inquilinos y ninguna para los propietarios"

Gema López en Espejo Público.

Gema López, sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias: "Una empleada ya dijo que la obligaban a hacer tríos y a consumir cocaína"

Publicidad