Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Es una ensalada perfecta para aprovechar las latas que nos puedan quedar de atún, anchoas, etc.

"Cualquiera puede hacer esta ensalada y tener la seguridad de que le va a salir bien", afirma Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de arroz largo

16 mejillones en escabeche (conserva)

1 pata de pulpo cocida

1 cebolleta

1/2 pimiento verde

1/4 pimiento rojo

1 huevo

2 cucharadas de vinagre de jerez

50 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

En una cazuela pon abundante agua hirviendo y sal, echa el arroz y deja que se cocine durante 10 minutos. Refresca, escurre y resérvalo.

Pon agua en un cazo, añade el huevo y deja cocer 10 minutos. Pela y Reserva.

Introduce en un bol el arroz y las hortalizas picadas.

Pica finamente la cebolleta, el pimiento rojo pelado y el pimiento verde.

Introduce en un bol el arroz y las hortalizas picadas.

Trocea 8 mejillones (reserva el resto) y corta el pulpo en lonchas finas, añádelos al bol.

Para hacer la vinagreta, pica el huevo cocido y ponlo en un bol, añade un chorrito de vinagre, aceite, sal y perejil picado. Remueve bien con un tenedor hasta que emulsione.

Adereza la ensalada con la vinagreta y mezcla bien.

Sirve la ensalada , añade los mejillones enteros y decora con una hojita de perejil.