El alegato de Patricia Conde a favor de sus compañeros: “Que afortunada soy de disfrutar del programa”

El Desafío, en ocasiones, es injusto con algunos concursantes. Esta vez Patricia Conde ha superado su prueba, pero dado el alto nivel de sus compañeros los jueces le han puntuado con tres doses.

Aun así, la concursante ha mostrado una gran sonrisa y ha tirado de humor para sobrellevar la nota. “He visto el nivel de pruebas de mis compañeros…”, ha comentado Patricia para justificar su nota.

“He estado todo el programa con los pelos como escarpias”, ha añadido al final de su discurso. Patricia Conde ha demostrado que también sabe perder y ponerle humor a los momentos malos.