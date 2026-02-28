Antena3
Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea: "Tú no tienes que demostrar nada a nadie"

El presentador ha querido apoyar a su amiga tras verla derrumbada por primera vez en la prueba reina de El Desafío.

Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea

Carmen Pardo
Publicado:

La prueba reina de El desafío es la apnea, la cual expone los límites físicos y mentales de quienes la realizan, un solo error y la prueba finaliza. Eva Soriano ha vivido uno de sus peores momentos del programa cuando, al no realizar bien la prueba, ha tenido que salir a respirar consiguiendo poco más de un minuto en su registro.

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

La concursante se ha derrumbado tras su fallo, su llanto desconsolado ha provocado que su amigo y presentador del programa le dedicase unas bonitas palabras. “Estoy segurísimo de que para nosotros Eva Soriana es una de las grandísimas personas de este programa”, ha explicado el presentador.

Difíciles momentos para Eva Soriano en la prueba reina del programa.

Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea

Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea: “Tú no tienes que demostrar nada a nadie”

El presentador ha conseguido llevarse la victoria en el programa a pesar de estar al límite y no saber si podría completar el reto ese día.

