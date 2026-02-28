Las bonitas palabras de Roberto Leal a Eva Soriano tras frustrarse en la apnea: “Tú no tienes que demostrar nada a nadie”

La prueba reina de El desafío es la apnea, la cual expone los límites físicos y mentales de quienes la realizan, un solo error y la prueba finaliza. Eva Soriano ha vivido uno de sus peores momentos del programa cuando, al no realizar bien la prueba, ha tenido que salir a respirar consiguiendo poco más de un minuto en su registro.

La concursante se ha derrumbado tras su fallo, su llanto desconsolado ha provocado que su amigo y presentador del programa le dedicase unas bonitas palabras. “Estoy segurísimo de que para nosotros Eva Soriana es una de las grandísimas personas de este programa”, ha explicado el presentador.

Difíciles momentos para Eva Soriano en la prueba reina del programa.