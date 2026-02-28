Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados

Antena3
Las recetas de pescado son una verdadera delicia, tanto por su sabor como por lo saludables que son. Y si buscas algo facilito de preparar, puedes hacerlo a la plancha y añadirle una bechamel ideal con cualquier tipo de pescado.

Si tienes poco tiempo para cocinar, pero no quieres renunciar a una alimentación saludable, estás en el lugar indicado.

El pescado es una de las comidas más rápidas de elaborar porque, ya sea en el horno o a la plancha, apenas te llevará unos pocos minutos.

Pero si quieres otorgarle un toque diferente pero igualmente sencillo y fácil, tienes que probar esta bechamel de Arguiñano.

Se hace en un abrir y cerrar de ojos, los ingredientes son naturales y la preparación, un paseo. ¡No te pierdas el vídeo!

