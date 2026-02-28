Antena3
La sentencia está dictada y no hay escapatoria para Alya: lunes y martes, en En tierra lejana

La guerra en En tierra lejana no da tregua y esta semana el destino de Alya pende de un hilo. La presión es insoportable y las amenazas ya no se quedan solo en palabras.

Avance En tierra lejana

¡El cerco se cierra! Las órdenes de Sadakat son claras y no hay escapatoria: “Si no quiere casarse, que se pudra en prisión”. Alya está acorralada después de que le prohíban salir del territorio nacional, una jugada maestra que la deja sin salida. “Bravo, has conseguido tu objetivo”, dice a Cihan con todo el dolor de su corazón.

Pero en Mardin, la debilidad se paga cara. Mientras algunos piensan que ella se está rindiendo, el plan de Cihan sigue su curso: “Alya entrará por esa puerta siendo mi esposa y Cihan mi hijo”. Es un todo o nada por la familia y por el honor. ¿Será capaz de soportar la presión o acabará cediendo para no separarse del pequeño? ¡El drama está servido!

No te pierdas los nuevos capítulos de En tierra lejana, en Antena 3. Y recuerda que puedes adelantarte a todo en atresplayer.

¡La promesa más difícil! Cihan descubre el último deseo de su hermano Boran en En tierra lejana

