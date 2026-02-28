José Yélamo, tras ganar la octava gala de El Desafío: “No sé de dónde ha salido la fuerza"

José Yélamo ha hecho un numerazo de pole dance con el que ha ganado el octavo programa de El Desafío.

El concursante se ha mostrado muy contento y orgulloso al haber superado una semana muy dura, “hace 48 horas no pensaba que lo podía hacer” ha asegurado Yélamo.

“No sé de donde ha salido la fuerza, pero lo hemos hecho” ha asegurado el presentador al haberse visto capaz de completar el desafío tras pasar una de sus peores semanas en el programa.