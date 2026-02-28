Antena3
José Yélamo, tras ganar la octava gala de El Desafío: “No sé de dónde ha salido la fuerza"

El presentador ha conseguido llevarse la victoria en el programa a pesar de estar al límite y no saber si podría completar el reto ese día.

José Yélamo, tras ganar la octava gala de El Desafío: “No sé de donde ha salido la fuerza"

Carmen Pardo
José Yélamo ha hecho un numerazo de pole dance con el que ha ganado el octavo programa de El Desafío.

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

El concursante se ha mostrado muy contento y orgulloso al haber superado una semana muy dura, “hace 48 horas no pensaba que lo podía hacer” ha asegurado Yélamo.

“No sé de donde ha salido la fuerza, pero lo hemos hecho” ha asegurado el presentador al haberse visto capaz de completar el desafío tras pasar una de sus peores semanas en el programa.

Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

“Tengo la boca super seca”: Los nervios de Patricia Conde en el rodillo en equilibrio

