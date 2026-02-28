Pedri y Ferran Torres juegan con fuego en El Hormiguero: el increíble experimento de Marron

Durante la visita de Pedri y Ferran Torres, Marron llevó la ciencia al límite con un experimento tan llamativo como controlado: la creación de una bola de gel inflamable que terminó ardiendo en pleno plató.

Para lograrlo, el equipo partió de una disolución saturada de acetato de calcio en agua, es decir, una mezcla que ya contenía la máxima cantidad de soluto posible a esa temperatura. Al verter etanol de golpe sobre la disolución, se produjo una reacción inmediata: el acetato de calcio, muy soluble en agua pero poco soluble en alcohol, dejó de poder mantenerse disuelto en la nueva mezcla y comenzó a precipitar rápidamente.

Ese proceso fue tan veloz que, al cristalizar, el compuesto atrapó parte del agua y del alcohol que lo rodeaban, formando una especie de gel sólido pero flexible… y altamente inflamable.

Con todas las medidas de seguridad necesarias, Marron extrajo el gel, lo rebozó en cloruro de sodio —sal común— y lo prendió. La sal aportó a la llama una característica tonalidad anaranjada, antes de que el presentador y los futbolistas se pasaran la bola encendida de uno a otro ante la expectación del público.

Un experimento que combinó química, espectáculo y una buena dosis de tensión, demostrando que, en el plató, la ciencia también puede jugar con fuego.