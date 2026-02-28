Antena3
La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

El octavo programa de El Desafío ha estado marcado por la increíble garra de los concursantes y la emoción de Eva Soriano que por primera vez ha perdido la sonrisa en la temporada.

Carmen Pardo
La noche ha comenzado con la sorprendente marca de Eduardo Navarrete en su duelo frente a la lideresa Patricia Conde. Un emocionante enfrentamiento que ha demostrado que el diseñador quiere seguir luchando por escalar posiciones en el ranking general de El Desafío.

El ritmo lo ha puesto Willy Bárcenas al tocar música con copas. Un difícil desafío del que el cantante ha salido más que orgulloso, atreviéndose incluso a repetir en solitario una melodía ante la petición de Juan del Val.

Daniel Illescas ha demostrado su competitividad y su entusiasmo en el columpio en llamas. El modelo ha dejado a todos con la boca abierta al conseguir 11 vueltas hacía delante y 7 hacía atrás envuelto en fuego.

Laura Escanes ha creado fantasía en el plató de El Desafío al deslumbrar con una gran coreografía. La invitada ha vuelto por todo lo alto al programa.

Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

Jessica Goicoechea se ha puesto al volante para poner un coche a dos ruedas y no ha dudado en invitar a Santiago Segura a acompañarla en su desafío.

María José Campanario ha hecho sufrir a todos en el plató al ser enterrada viva. Un reto en el que su marido, Jesús Janeiro, ha sufrido viéndolo como público de El Desafío. Al terminar la prueba, Jesús Janeiro ha bajado a felicitar a su mujer y le ha dedicado unas bonitas palabras.

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta

José Yélamo ha tenido una semana muy difícil por delante. El presentador se lesionó durante los ensayos de su prueba y hasta el mismo día del programa no sabía si podría enfrentarse al reto. Tirando de pundonor, José Yélamo se ha subido a la barra y ha interpretado una magistral coreografía de Pole Dance que ha desatado la ovación de sus compañeros.

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Eva Soriano se ha enfrentado a la prueba reina del programa. La presentadora ha sido incapaz de contener los nervios y sólo ha conseguido aguantar 1:12 en la apnea de El Desafío. Una marca que la ha hecho perder la sonrisa por primera vez en el programa y salir entre lágrimas de la prueba.

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Una noche llena de emociones en la que la victoria ha sido para José Yélamo tras su increíble número aéreo. El ganador del octavo programa ha tenido un bonito gesto con dos de sus compañeras que no han ganado ninguna gala y ha decidido compartir el premio con Eva Soriano y María José Campanario.

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

¡Por favor, ábrete! La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

El reto de esta semana para la celebrity era mayúsculo; se ha enfrentado a la arena, la oscuridad, los candados y el tiempo en su reto de escapismo.

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”
Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”

La modelo ha puesto el coche en dos ruedas para moverse por un muro, acompañada de Santiago Segura.

¡Pura adrenalina! Laura Escanes deslumbra con su coreografía en El Desafío

¡Imparable! Daniel Illescas consigue hacer 11 vueltas hacia delante y 7 hacia atrás en el columpio en llamas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas: “Las expectativas son altas”

