Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas de Arguiñano: Ideal para los más pequeños

Unas ricas hamburguesas de pescado en las que el cocinero ha introducido tanto la merluza como las gambas congelado. Karlos Arguiñano nos aconseja preparar nosotros las hamburguesas porque “en casa sabemos lo que hacemos y ponemos en las hamburguesas”.

Ingredientes, para 4 personas

700 g de filetes de merluza

200 g de gambas peladas

3 patatas

1 cebolleta

1 huevo

40 g de pan rallado

150 ml de leche

200 ml de salsa de tomate

2 cucharadas de mostaza en grano

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas | antena3.com

Elaboración

Pon el pan rallado en un cuenco, cúbrelo con la leche y déjalo a remojo hasta que se hidrate.

Trocea la cebolleta y ponla en el vaso de la picadora. Pícala un poco. Retira la piel a los filetes de merluza, trocéalos y añádelos a la picadora. Incorpora las gambas troceadas. Sazona y pica hasta obtener una masa homogénea. Pasa la mezcla a un bol. Agrega el pan rallado remojado, el huevo y perejil picado al gusto. Mezcla bien. Cubre el bol (a piel) con film de cocina y deja que repose en el frigorífico durante media hora.

Sazona y pica hasta obtener una masa homogénea | antena3.com

Para hacer las hamburguesas, corta 8 trozos cuadrados (15x 15 cm) de papel de horno. Pon un aro de emplatar (10 cm) sobre un trozo de papel, rellénalo con la octava parte de la masa y presiónala con una cuchara para que quede compacta. Retira el aro y repite el proceso hasta formar las otras 7 hamburguesas.

Calienta una plancha con una cucharada de aceite (extiéndela bien por toda la plancha). Coloca las hamburguesas encima y cocínalas durante 1-2 minutos por cada lado.

Coloca las hamburguesas encima | antena3.com

Calienta la salsa de tomate y pon un poco en cada plato. Sirve 2 hamburguesas por ración. Acompaña con las patatas fritas y una cucharadita de mostaza. Decora cada plato con una hoja de perejil.

Consejo:

Si no tienes picadora, puedes picar todos los ingredientes con el cuchillo, los más finamente que puedas.