Para 4 personas
Hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas de Arguiñano: Ideal para los más pequeños
Karlos Arguiñano nos ha enseñado una nueva forma de introducir el pescado a los niños con esta receta de hamburguesas de merluza y gambas con patatas fritas.
Unas ricas hamburguesas de pescado en las que el cocinero ha introducido tanto la merluza como las gambas congelado. Karlos Arguiñano nos aconseja preparar nosotros las hamburguesas porque “en casa sabemos lo que hacemos y ponemos en las hamburguesas”.
Ingredientes, para 4 personas
- 700 g de filetes de merluza
- 200 g de gambas peladas
- 3 patatas
- 1 cebolleta
- 1 huevo
- 40 g de pan rallado
- 150 ml de leche
- 200 ml de salsa de tomate
- 2 cucharadas de mostaza en grano
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon el pan rallado en un cuenco, cúbrelo con la leche y déjalo a remojo hasta que se hidrate.
Trocea la cebolleta y ponla en el vaso de la picadora. Pícala un poco. Retira la piel a los filetes de merluza, trocéalos y añádelos a la picadora. Incorpora las gambas troceadas. Sazona y pica hasta obtener una masa homogénea. Pasa la mezcla a un bol. Agrega el pan rallado remojado, el huevo y perejil picado al gusto. Mezcla bien. Cubre el bol (a piel) con film de cocina y deja que repose en el frigorífico durante media hora.
Para hacer las hamburguesas, corta 8 trozos cuadrados (15x 15 cm) de papel de horno. Pon un aro de emplatar (10 cm) sobre un trozo de papel, rellénalo con la octava parte de la masa y presiónala con una cuchara para que quede compacta. Retira el aro y repite el proceso hasta formar las otras 7 hamburguesas.
Calienta una plancha con una cucharada de aceite (extiéndela bien por toda la plancha). Coloca las hamburguesas encima y cocínalas durante 1-2 minutos por cada lado.
Calienta la salsa de tomate y pon un poco en cada plato. Sirve 2 hamburguesas por ración. Acompaña con las patatas fritas y una cucharadita de mostaza. Decora cada plato con una hoja de perejil.
Consejo:
Si no tienes picadora, puedes picar todos los ingredientes con el cuchillo, los más finamente que puedas.
