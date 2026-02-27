Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Canarias

Despiden a una trabajadora por usar el móvil en su trabajo y subir contenidos a redes

La empresa demostró que, en apenas tres meses, la empleada destinó más de 21 horas de su jornada a las redes sociales

Una mujer sostiene un tel&eacute;fono m&oacute;vil

Una mujer sostiene un teléfono móvilPixabay

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado procedente el despido de una trabajadora que dedicaba parte de su jornada laboral al uso continuado del teléfono móvil para leer y publicar mensajes en redes sociales, como WhatsApp e Instagram. La sentencia confirma un fallo previo que rechazó la demanda de la empleada contra la empresa de limpieza que rescindió su contrato. El tribunal considera acreditado que la trabajadora incumplió de forma reiterada sus obligaciones, tanto por falta de puntualidad como por ausencias injustificadas y un uso del móvil, expresamente prohibido en su contrato, salvo causas justificadas.

La empresa demostró que, en apenas tres meses, la empleada destinó más de 21 horas de su jornada a las redes sociales, incluso publicando contenidos desde su puesto de trabajo. Eso es lo que ponía la carta de despido: “Ausencias repetidas superiores a diez minutos y uso continuado del teléfono personal durante la jornada”.

La empresa la había sometido a una vigilancia y el resultado reveló que, en tres meses, la trabajadora había dedicado 21 horas y 41 minutos de su jornada laboral a conectarse a redes con el móvil. Un resultado que se pudo constatar con pruebas documentales de algunos mensajes en Instagram publicados desde su lugar de trabajo.

El TSJC descarta que esta conducta fuera tolerada y concluye que el despido fue ajustado a derecho.

La defensa de la trabajadora despedida

La empleada alegó en su defensa que el uso del móvil en el trabajo había sido algo tolerado y que nadie la había reconvenido por hacerlo, hasta que rescindieron su contrato. Sin embargo, el TSJC no acepta sus argumentos y avala las razones por las que el juez, que examinó el caso en primera instancia, falló que su despido había sido procedente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las once nuevas patologías que permitirán a más de 50.000 personas anticiparse a la jubilación a los 56 años

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Publicidad

Economía

Antena 3 Noticias suma 71 meses consecutivos de liderazgo

Antena 3 Noticias sigue imparable: encadena 74 meses consecutivos de liderazgo

Una mujer sostiene un teléfono móvil

Despiden a una trabajadora por usar el móvil en su trabajo y subir contenidos a redes

Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Las once nuevas patologías que permitirán a más de 50.000 personas anticiparse a la jubilación a los 56 años

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid
Bono Cultural

Polémica por el uso del Bono Cultural para pagar reservados en una discoteca de Madrid

Fachada de Atresmedia
ATRESMEDIA

ATRESMEDIA alcanza unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros gracias a su liderazgo en audiencias y una exitosa estrategia de diversificación de ingresos

Nuevo tren Iryo
ERTE

Iryo aplicará un ERTE a 40 empleados en Málaga por la suspensión del AVE

La medida, autorizada por Trabajo, llega tras el aviso de Adif de que la conexión directa con Madrid no se restablecerá antes del 23 de marzo.

Pisos alicante VPO
Viviendas

La Fiscalía investiga la adjudicación de viviendas VPO en Alicante a una misma familia e hijos de funcionarios

Un informe municipal señala viviendas protegidas en manos de varios parientes y jóvenes que eran menores al iniciarse la promoción.

Trabajadores de Mercadona

Mercadona destina más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla

Padres paseando con sus hijos

Todo lo que debes saber del nuevo permiso de paternidad 2026: requisitos y cómo se solicita

Adif se llevó el material de Adamuz porque la Guardia Civil se retiró sin que se precintase, según Ineco

Los peritos alertan de "un riesgo enorme de contaminación" tras la retirada de fragmentos de vía en Adamuz

Publicidad