40 EDICIÓN

Alfombra roja de los Premios Goya 2026: todos los looks de la gran noche del cine español

Un año más se extiende la alfombra roja para celebrar la 40 edición de los Premios Goya. Este 2026, la gran fiesta del cine español regresa a Barcelona tras 26 años.

Hiba Abouk, en los Premios Goya 2026

Vídeo: Gtres Foto: Gtres

Marta Picazo
Publicado:

Este 28 de febrero se ha celebrado la 40 edición de los Premios Goya, la gran fiesta del cine español organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Una noche especial para la cinematografía de nuestro país que regresa a Barcelona tras 26 años celebrándose en otras ciudades.

Una alfombra roja en la que, además de diseñadores internacionales como Armani o Balenciaga, desfila mucha moda española, como Redondo Brand o Zé García.

Inés Hernand, de encaje negro y transparencias.

Ines Hernádez en los Premios Goya 2016
Ines Hernádez en los Premios Goya 2016 | Gtres

La influencer Marina Rivers.

Marina Rivers en los Premios Goya 2026
Marina Rivers en los Premios Goya 2026 | Gtres

Andrea Duro, de Silvia Tcherassi.

Andrea Duro en los Premios Goya: vestido de Silvia Tcherassi, zapatos Aquazzura y joyas y reloj Festina
Andrea Duro en los Premios Goya: vestido de Silvia Tcherassi, zapatos Aquazzura y joyas y reloj Festina | Gtres

La influencer Carla Flila.

Carla Flila en los Premios Goya 2026
Carla Flila en los Premios Goya 2026 | Gtres

La periodista y presentadora Elena Sánchez.

Elena Sánchez en los Premios Goya 2026
Elena Sánchez en los Premios Goya 2026 | Gtres

La influencer Laura Escanes, de Yolancris.

Laura Escanes, en los Premios Goya 2026
Laura Escanes, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Dulceida.

DulceidaDulceida en los Premios Goya 2026
Dulceida en los Premios Goya 2026 | Gtres

La pareja de actores, Marc Clotet y Natalia Sánchez.

Marc Clotet y Natalia Sánchez, en los Premios Goya 2026
Marc Clotet y Natalia Sánchez, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Laura Ponte deslumbra en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 con un traje blanco de chaqueta de Mango.

Laura Ponte, en los Premios Goya 2026
Laura Ponte, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Hiba Abouk, con vestido de Carolina Herrera New York, pieza de archivo del año 2015, zapatos Aquazzura y joyas Tiffany.

Hiba Abouk, en los Premios Goya 2026
Hiba Abouk, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Alfonso Bassave, de Lander Urquijo.

Alfonso Bassave, en los Premios Goya 2026
Alfonso Bassave, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Greta Fernández, de Jacquemus y joyas Tous.

Greta Fernández, en los Premios Goya 2026
Greta Fernández, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Luis Tosar, de Pedro del Hierro.

Luis Tosar, en los Premios Goya 2026
Luis Tosar, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Rigoberta Bandini, con vestido de Rabanne, zapatos Lola Cruz y joyas de La Manso.

Rigoberta Bandini, en los Premios Goya 2026
Rigoberta Bandini, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Paula Vázquez, pone el color y las lentejuelas a la alfombra roja de los Premios Goya 2026

Paula Vázquez, en los Premios Goya 2026
Paula Vázquez, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Nieves Álvarez, con un original diseño.

Nieves Álvarez, en los Premios Goya 2026
Nieves Álvarez, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Maggie Civantos, con vestido de Andrew Pocrid, zapatos Lodi y joyas Del Páramo Vintage.

Maggie Civantos, en los Premios Goya 2026
Maggie Civantos, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Tamar Novas, de MM6 Maison Margiela, calzado Christian Louboutin y joyas de Cartier.

Tamar Novas, en los Premios Goya 2026
Tamar Novas, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Toni Acosta, con vestido de Isabel Sanchis, zapatos Lily and You y joyas Mumit.

Toni Acosta, en los Premios Goya 2026
Toni Acosta, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Vanesa Romero, con diseño exclusivo de Rubén Hernández Costura.

Vanesa Romero, en los Premios Goya 2026
Vanesa Romero, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Arturo Valls, de Fursac.

Arturo Valls, en los Premios Goya 2026
Arturo Valls, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Jaydy Michel.

Jaydy Michel, en los Premios Goya 2026
Jaydy Michel, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Blanca Paloma, de Isabel Sanchís.

Blanca Paloma, en los Premios Goya 2026
Blanca Paloma, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Antonia San Juan, con vestido de Alicia Rueda Atelier, zapatos Lodi y joyas Isidoro Hernández.

Antonia San Juan, en los Premios Goya 2026
Antonia San Juan, en los Premios Goya 2026 | Gtres

María Pedraza, de Mango y joyas de Rabat.

María Pedraza, con traje de Mango
María Pedraza, con traje de Mango | Gtres

Llúcia Garcia, Marta Martí.

Llúcia Garcia, en los Premios Goya 2026
Llúcia Garcia, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Mitch, de Saint Laurent.

Mitch, en los Premios Goya 2026
Mitch, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Jedet, con vestido de Joaquín Serra y joyas de Santa Joyas.

Jedet, en los Premios Goya 2026
Jedet, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Álvaro Cervantes, con traje diseñado a medida para la ocasión de Mansolutely y zapatos Carmina.

Álvaro Cervantes, en los Premios Goya 2026
Álvaro Cervantes, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Leticia Dolera, look Gorof y zapatos Lodi.

Leticia Dolera, en los Premios Goya 2026
Leticia Dolera, en los Premios Goya 2026 | Gtres

Miryam Gallego, vestido de Vicente Martos, zapatos Martinelli y joyas Tous.

Miryam Gallego, en los Premios Goya 2026
Miryam Gallego, en los Premios Goya 2026 | Gtres

