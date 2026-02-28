40 EDICIÓN
Alfombra roja de los Premios Goya 2026: todos los looks de la gran noche del cine español
Un año más se extiende la alfombra roja para celebrar la 40 edición de los Premios Goya. Este 2026, la gran fiesta del cine español regresa a Barcelona tras 26 años.
Este 28 de febrero se ha celebrado la 40 edición de los Premios Goya, la gran fiesta del cine español organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
Una noche especial para la cinematografía de nuestro país que regresa a Barcelona tras 26 años celebrándose en otras ciudades.
Una alfombra roja en la que, además de diseñadores internacionales como Armani o Balenciaga, desfila mucha moda española, como Redondo Brand o Zé García.
Inés Hernand, de encaje negro y transparencias.
La influencer Marina Rivers.
Andrea Duro, de Silvia Tcherassi.
La influencer Carla Flila.
La periodista y presentadora Elena Sánchez.
La influencer Laura Escanes, de Yolancris.
Dulceida.
La pareja de actores, Marc Clotet y Natalia Sánchez.
Laura Ponte deslumbra en la alfombra roja de los Premios Goya 2026 con un traje blanco de chaqueta de Mango.
Hiba Abouk, con vestido de Carolina Herrera New York, pieza de archivo del año 2015, zapatos Aquazzura y joyas Tiffany.
Alfonso Bassave, de Lander Urquijo.
Greta Fernández, de Jacquemus y joyas Tous.
Luis Tosar, de Pedro del Hierro.
Rigoberta Bandini, con vestido de Rabanne, zapatos Lola Cruz y joyas de La Manso.
Paula Vázquez, pone el color y las lentejuelas a la alfombra roja de los Premios Goya 2026
Nieves Álvarez, con un original diseño.
Maggie Civantos, con vestido de Andrew Pocrid, zapatos Lodi y joyas Del Páramo Vintage.
Tamar Novas, de MM6 Maison Margiela, calzado Christian Louboutin y joyas de Cartier.
Toni Acosta, con vestido de Isabel Sanchis, zapatos Lily and You y joyas Mumit.
Vanesa Romero, con diseño exclusivo de Rubén Hernández Costura.
Arturo Valls, de Fursac.
Jaydy Michel.
Blanca Paloma, de Isabel Sanchís.
Antonia San Juan, con vestido de Alicia Rueda Atelier, zapatos Lodi y joyas Isidoro Hernández.
María Pedraza, de Mango y joyas de Rabat.
Llúcia Garcia, Marta Martí.
Mitch, de Saint Laurent.
Jedet, con vestido de Joaquín Serra y joyas de Santa Joyas.
Álvaro Cervantes, con traje diseñado a medida para la ocasión de Mansolutely y zapatos Carmina.
Leticia Dolera, look Gorof y zapatos Lodi.
Miryam Gallego, vestido de Vicente Martos, zapatos Martinelli y joyas Tous.
