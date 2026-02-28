Jim Carrey reaparece muy cambiado junto a su novia: las imágenes de su sorprendente nuevo aspecto

El actor Jim Carrey ha recogido este jueves su César de honor en la edición número 51 de los premios más importantes del cine francés.

El cómico, de origen canadiense y nacionalizado estadounidense, dedicó el galardón a su padre, "el hombre más gracioso" que jamás conoció, y también hizo mención a sus antepasados, varias generaciones atrás, que emigraron desde Saint-Malo (Francia) a Canadá.

No obstante, el intérprete de 64 años ha dado mucho que hablar más allá de este importante reconocimiento, pues en su reaparición lució un aspecto muy cambiado al de su último acto público.

Carrey, que en 2022 anunció su retirada profesional, apareció con una melena larga, y visiblemente cambiado, generando muchos comentarios en redes sociales, destacando lo irreconocible que está, incluso, que parece un "clon" de él.

Además, el actor ha confirmado su relación con su novia, Min Ah, también conocida como Minzi, una actriz y artista residente en Los Ángeles, tras años juntos y sin imágenes públicas hasta ahora.

Eso sí, el protagonista de El show de Truman no ha perdido el sentido del humor y se atrevió con el francés en la gala, añadiendo un punto extra de humor a su discurso señalando que su lengua estaba "cansada" al hablar este idioma.