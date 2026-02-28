Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.00 horas

La prueba de escapismo “más dura y compleja”, el próximo viernes en El Desafío

Jessica Goicoechea se enfrenta a una de las pruebas más exigentes. “Me genera ansiedad”, confiesa la influencer. El próximo viernes, no te lo pierdas en El Desafío.

María José Campanario, en El Desafío

Publicidad

Julián López
Publicado:

En el próximo programa de El Desafío, Jessica Goicoechea se enfrenta a una prueba mortal. La “más dura y compleja” que se ha visto en El Desafío, según apunta Juan del Val.

Una prueba que nos pondrá a todos con el corazón en un puño, pues la influencer debe liberarse de unas cadenas, bajo el agua… ¡y boca abajo! “Pensaba que esta chica se ahogaba”, desvela Santiago Segura tras la prueba de Jessica.

¿Será capaz de superarla? No te pierdas, el próximo viernes, este reto de escapismo de Jessica Goicoechea y el resto de pruebas de los concursantes en El Desafío, a las 22.00 horas en Antena 3.

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas

Willy Bárcenas fascina con su concierto con copas: “Las expectativas son altas”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

María José Campanario, en El Desafío

La prueba de escapismo “más dura y compleja”, el próximo viernes en El Desafío

boticaria

Los efectos de calentar ciertos productos en el microondas, con Boticaria García

Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados

Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder
RANKING | PROGRAMA 8

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío
Crónica | Programa 8

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano
FINAL | PROGRAMA 8

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

María José Campanario y José Yélamo han llegado a la final tras sus increíbles retos en el octavo programa.

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío
RETOS | PROGRAMA 8

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

La presentadora no ha logrado el tiempo deseado y ha salido del agua en poco más de un minuto.

José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

¡Impresionante! José Yélamo tira de orgullo en un fascinante número de pole dance aéreo

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta

Las emotivas palabras de Jesulín de Ubrique para María José Campanario tras su gesta “Me ha demostrado que muere con las botas puestas”

La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

¡Por favor, ábrete! La angustia de María José Campanario al ser enterrada viva en El Desafío

Publicidad