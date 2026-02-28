“Me ha parecido muy fácil”: La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío junto a Jessica Goicoechea

Algunas de las pruebas pueden ser engañosas a la hora de ser juzgadas. Si los retos se realizan de forma directa y rápida puede que parezca que son sencillos de realizar, pero no hay que olvidar todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás.

La prueba de Jessica Goicoechea ha sido de gran riesgo, para que el jurado lo viviese en primera persona, la concursante ha invitado a Santiago Segura a acompañarla durante el desarrollo de esta.

Tras haber completado la prueba, el miembro del jurado ha bromeado sobre la aparente sencillez. “Tienes que tener sangre fría, nervios de acero y una inteligencia audaz” ha concluido Santiago alabando a la concursante.