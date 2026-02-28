Antena3
“Me ha parecido muy fácil”: La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío junto a Jessica Goicoechea

El miembro del jurado ha bromeado con la sencillez con la que ha superado la prueba la concursante.

La ironía de Santiago Segura tras vivir el desafío de conducción junto a Jessica Goicoechea

Carmen Pardo
Algunas de las pruebas pueden ser engañosas a la hora de ser juzgadas. Si los retos se realizan de forma directa y rápida puede que parezca que son sencillos de realizar, pero no hay que olvidar todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás.

Jessica Goicoechea invita a Santiago Segura a vivir su reto de conducción desde dentro: “Si muero habrá un sobresueldo”

La prueba de Jessica Goicoechea ha sido de gran riesgo, para que el jurado lo viviese en primera persona, la concursante ha invitado a Santiago Segura a acompañarla durante el desarrollo de esta.

Tras haber completado la prueba, el miembro del jurado ha bromeado sobre la aparente sencillez. “Tienes que tener sangre fría, nervios de acero y una inteligencia audaz” ha concluido Santiago alabando a la concursante.

