La exótica degustación de Joaquín en Osaka: “Es el ano o el ojete”

El capitán ha decidido experimentar con la comida local ante el asombro de Daniela y Salma. No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en El capitán en Japón.

Carmen Pardo
Joaquín llega por todo lo alto a Osaka para descubrir todo lo que la ciudad le puede ofrecer. El exfutbolista se ha atrevido a probar comidas exóticas ante el asombro de sus hijas, “no me lo puedo creer” exclamaban las jóvenes al ver lo que su padre se echaba a la boca.

Su sentimiento bético siempre va como bandera y así se lo ha demostrado a los japoneses con un ¡Viva el Betis! Tras dar una charla y parece que la tensión le va a jugar una mala pasada durante su aventura.

Disfruta de un nuevo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

La familia andaluza ha podido probar de primera mano una especie de ostra viva que el cocinero japonés ha preparado delante de ellos.

