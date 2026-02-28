La exótica degustación de Joaquín en Osaka: “Es el ano o el ojete”

Joaquín llega por todo lo alto a Osaka para descubrir todo lo que la ciudad le puede ofrecer. El exfutbolista se ha atrevido a probar comidas exóticas ante el asombro de sus hijas, “no me lo puedo creer” exclamaban las jóvenes al ver lo que su padre se echaba a la boca.

Su sentimiento bético siempre va como bandera y así se lo ha demostrado a los japoneses con un ¡Viva el Betis! Tras dar una charla y parece que la tensión le va a jugar una mala pasada durante su aventura.

Disfruta de un nuevo programa de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.