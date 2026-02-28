Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la preocupación de Damián crecerá al confirmar que Cloe y su hija tienen una relación y que Gabriel está al tanto de ello. Teme que el director vuelva a intentar hacer daño a Marta.

Además, le confesará a Digna que, por el momento, no puede devolverle el dinero que le prestó para poner en marcha su negocio porque ningún banco le concede el préstamo. ¿Afectará esto a su relación?

Salva sentirá que corre grave peligro cuando el operario al que ha pegado le diga que va a ponerle una denuncia. El cantinero sabe que eso puede traerle consecuencias y hará lo que sea para mantener contento y callado a su cliente.

Por otro lado, Gabriel le advertirá a Begoña sobre Beatriz y le pedirá que no vuelva a meter a ningún desconocido en casa. La enfermera no tiene ni idea de quién es esa mujer en realidad. ¿Volverán a encontrarse?

Además, Nieves y Pablo Salazar protagonizarán una bronca monumental derivada de la decisión de Mabel de irse de casa. ¿Se avecina crisis en el matrimonio?