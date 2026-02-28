Antena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, preocupado porque se descubra la relación entre Marta y Cloe

El patriarca se disgusta con Digna y con su hija porque ninguna de ellas se ha atrevido a contarle que Gabriel está al tanto de esta relación.

Patri Bea
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, la preocupación de Damián crecerá al confirmar que Cloe y su hija tienen una relación y que Gabriel está al tanto de ello. Teme que el director vuelva a intentar hacer daño a Marta.

Además, le confesará a Digna que, por el momento, no puede devolverle el dinero que le prestó para poner en marcha su negocio porque ningún banco le concede el préstamo. ¿Afectará esto a su relación?

Salva sentirá que corre grave peligro cuando el operario al que ha pegado le diga que va a ponerle una denuncia. El cantinero sabe que eso puede traerle consecuencias y hará lo que sea para mantener contento y callado a su cliente.

Por otro lado, Gabriel le advertirá a Begoña sobre Beatriz y le pedirá que no vuelva a meter a ningún desconocido en casa. La enfermera no tiene ni idea de quién es esa mujer en realidad. ¿Volverán a encontrarse?

Además, Nieves y Pablo Salazar protagonizarán una bronca monumental derivada de la decisión de Mabel de irse de casa. ¿Se avecina crisis en el matrimonio? ¡No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

