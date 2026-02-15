¡Infalible!
Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"
Karlos Arguiñano ha quedado sorprendido con el truco de cocina que ha desvelado su hijo Joseba utilizando solo un poco de aceite.
El cocinero no solo enseña a cocinar recetas saludables y ricas en sabor y nutrientes. Las recetas de Karlos Arguiñano suelen ser muy fáciles de elaborar, al igual que las de su hijo Joseba.
Pero en esta familia, los trucos de cocina también están a la orden del día. En esta ocasión ha sido Joseba el que ha dejado a Arguiñano muy pendiente del truco en el que solo utiliza un poco de aceite. ¿Para qué sirve?
"Eres como una máquina alemana", afirma Arguiñano después de ver a su hijo mostrar este truco de cocina tan práctico a la hora de elaborar el pan casero de ajo y queso con orégano. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
