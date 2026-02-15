Arguiñano, sobre el truco del aceite de Joseba: "Eres como una máquina alemana"

El cocinero no solo enseña a cocinar recetas saludables y ricas en sabor y nutrientes. Las recetas de Karlos Arguiñano suelen ser muy fáciles de elaborar, al igual que las de su hijo Joseba.

Pero en esta familia, los trucos de cocina también están a la orden del día. En esta ocasión ha sido Joseba el que ha dejado a Arguiñano muy pendiente del truco en el que solo utiliza un poco de aceite. ¿Para qué sirve?

"Eres como una máquina alemana", afirma Arguiñano después de ver a su hijo mostrar este truco de cocina tan práctico a la hora de elaborar el pan casero de ajo y queso con orégano. ¡No te lo pierdas en el vídeo!