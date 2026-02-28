¿Quién es Javier Alonso? El nuevo concursante de Pasapalabra que ha arrasado en su primera semana

Desde que Rosa ganó el bote más grande de la historia de Pasapalabra protagonizando un duelo legendario con Manu han pasado muchos concursantes por el plató. Alejandro parecía afianzado pero ha llegado un nuevo aspirante dispuesto a ponerle las cosas muy complicadas.

Javier Alonso, abogado de profesión y amante de la ópera aterrizó en el programa por todo lo alto consiguiendo derrotar Antonio en una Silla Azul impecable en la que no dio opciones a que su rival afrontase su cuarto día compitiendo por el bote.

Antes de jugar su primer Rosco, Javier contó que pese a haberlo dejado de lado a nivel profesional, es un enamorado del arte lírico. De hecho, ya en estos primeros días ha dejado muestras de su increíble poderío vocal.

Por el momento, el nuevo aspirante ha demostrado ser un hueso duro de roer cerrando sus primeros cuatro programas con tres victorias y quedándose a dos del bote en un par de ocasiones.