Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Descúbrelo!

¿Quién es Javier Alonso? El nuevo concursante de Pasapalabra que ha arrasado en su primera semana

Abogado, amante de la ópera y cantante profesional, el nuevo aspirante al bote ha demostrado mucha hambre desde el principio.

¿Quién es Javier Alonso? El nuevo concursante de Pasapalabra que ha arrasado en su primera semana

Publicidad

Desde que Rosa ganó el bote más grande de la historia de Pasapalabra protagonizando un duelo legendario con Manu han pasado muchos concursantes por el plató. Alejandro parecía afianzado pero ha llegado un nuevo aspirante dispuesto a ponerle las cosas muy complicadas.

Javier Alonso, abogado de profesión y amante de la ópera aterrizó en el programa por todo lo alto consiguiendo derrotar Antonio en una Silla Azul impecable en la que no dio opciones a que su rival afrontase su cuarto día compitiendo por el bote.

1-SillaAzul

Javier, nuevo concursante tras derrotar a Antonio

Antes de jugar su primer Rosco, Javier contó que pese a haberlo dejado de lado a nivel profesional, es un enamorado del arte lírico. De hecho, ya en estos primeros días ha dejado muestras de su increíble poderío vocal.

Por el momento, el nuevo aspirante ha demostrado ser un hueso duro de roer cerrando sus primeros cuatro programas con tres victorias y quedándose a dos del bote en un par de ocasiones.

3-Panacota

A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

Antena 3» Programas» Pasapalabra

Publicidad

Programas

¿Quién es Javier Alonso? El nuevo concursante de Pasapalabra que ha arrasado en su primera semana

¿Quién es Javier Alonso? El nuevo concursante de Pasapalabra que ha arrasado en su primera semana

José Yélamo, tras ganar la octava gala de El Desafío: “No sé de donde ha salido la fuerza"

José Yélamo, tras ganar la octava gala de El Desafío: “No sé de dónde ha salido la fuerza"

VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín se atreve a probar un crustáceo vivo: “Creo que esto no es comestible, está malísimo”

María José Campanario, en El Desafío
A las 22.00 horas

La prueba de escapismo “más dura y compleja”, el próximo viernes en El Desafío

boticaria
Salud

Los efectos de calentar ciertos productos en el microondas, con Boticaria García

Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados
¡Toma nota!

Arguiñano elabora una bechamel perfecta para todo tipo de pescados

Las recetas de pescado son una verdadera delicia, tanto por su sabor como por lo saludables que son. Y si buscas algo facilito de preparar, puedes hacerlo a la plancha y añadirle una bechamel ideal con cualquier tipo de pescado.

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder
RANKING | PROGRAMA 8

Así ha quedado el ranking general tras el octavo programa de El Desafío: José Yélamo nuevo líder

Las grandes actuaciones de los concursantes han hecho que haya baile de puestos en el ranking.

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

La elegancia de José Yélamo con el Pole Dance y las lágrimas de Eva Soriano tras fracasar en la apnea en el octavo programa de El Desafío

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano

José Yélamo comparte su premio con María José Campanario y Eva Soriano: “Se lo curran un montón y no han tenido la oportunidad de ganar”

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío

Eva Soriano se rompe en lágrimas por su 1:12 minutos en la apnea de El Desafío: “Me da mucho coraje porque parece que no me lo curro”

Publicidad