Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, a los 62 años en un incendio

El actor Bobby J. Brown, conocido por su papel en la serie The Wire, ha fallecido a los 62 años tras un incendio accidental en un granero donde guardaba su coche. La noticia fue adelantada por el medio estadounidense TMZ.

Según la información publicada, el suceso ocurrió el pasado martes, cuando el intérprete entró en la nave para arrancar un vehículo con pinzas. Minutos después, pidió un extintor a un familiar, pero cuando lograron regresar al lugar, el edificio ya estaba envuelto en llamas.

Causa de la muerte

La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland confirmó que la causa oficial del fallecimiento fue "lesión térmica difusa e inhalación de humo", y determinó que se trató de un accidente. De acuerdo con lo trasladado a TMZ, Brown murió por inhalación de humo, lo que lleva a su familia a pensar que no sufrió quemaduras graves antes de perder la vida.

Su mujer, Arlene, resultó con quemaduras graves al intentar rescatarlo, según el relato difundido por el citado medio.

Su trayectoria

Brown alcanzó notoriedad por su interpretación del agente Bobby Brown en 12 episodios de The Wire, la aclamada serie creada por David Simon. Su personaje estaba inspirado en un patrullero real del Distrito Oeste de Baltimore.

Antes de ese papel, había trabajado en producciones como:

Homicide.

Life on the Street.

The Corner.

Law & Order.

Special Victims Unit.

We Own This City.

El intérprete fue un habitual en repartos vinculados a tramas policiales y de delincuencia.

Reacciones y despedida

Su representante, Albert Bramante, expresó su pesar en declaraciones a TMZ: "Estoy disgustado y triste. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a su arte y fue un placer trabajar con él".

La familia, profundamente afectada por la pérdida, prepara ahora un servicio funeral acorde a sus creencias, ya que el actor era testigo de Jehová.

