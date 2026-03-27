Para 4 personas
Receta de chicharro a la bilbaína de Karlos Arguiñano: "Es un platazo y muy sencillo"
Karlos Arguiñano ha elaborado este "platazo sencillo de preparar" con chicharro, un pescado que además de ser más económico tiene muchísimo sabor.
Publicidad
Una vez vertido el refrito caliente sobre el chicharro, no lo sirvas inmediatamente. Cubre la fuente durante 1 minuto para que el vapor generado termine de cocinar el interior y se intregren bien los sabores.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 2 chicharros
- 3 patatas
- 1 cebolleta con la parte verde
- 2 dientes de ajo
- 50 ml de vino blanco
- 10 ml de vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 guindilla
- Perejil
Elaboración
Limpia los chicharros, saca los lomos y sazónalos (reserva las cabezas y las espinas).
Para hacer el caldo, pon en una cazuela las cabezas y las espinas del pescado, unas ramas de perejil y agua que cubra. Sazona y deja que hierva durante 15 minutos.
Calienta abundante aceite (unos 300 ml) en una sartén. Pela las patatas, córtalas en rodajas finas e incorpóralas a la sartén. Añade la parte blanca de la cebolleta cortada en juliana gruesa y trocea la parte verde. Cocina a fuego medio durante 20 minutos aproximadamente.
Pasa las patatas con la cebolleta a la bandeja del horno y sazona. Coloca los lomos de chicharro encima de las patatas. Vierte un chorro de aceite sobre cada lomo y esparce sobre ellos el vino blanco y un cucharón de caldo de pescado.
Hornea (con el horno previamente caliente) a 230ºC durante 10 minutos aproximadamente. Al salir del horno, vierte por encima el vinagre y perejil picado al gusto.
Para el refrito, pela los ajos y lamínalos, trocea la guindilla y sofríe todo en una sartén con 2-3 cucharadas de aceite de oliva. Cocina a fuego vivo hasta que se doren los ajos y vierte el refrito sobre la fuente del pescado.
Dale un meneo a la bandeja y pasa de nuevo el jugo a la sartén. Menea la sartén para que ligue el refrito y viértelo de nuevo sobre el pescado.
Sirve en cada plato una ración de chicharro con patatas. Salsea al gusto y decora con perejil.
Publicidad