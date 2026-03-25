Arguiñano, sobre el potaje de garbanzos con espinacas y bacalao: "Tomad nota de esta receta que voy a llenar de energía a toda la familia"

A diferencia de otras legumbres, los garbanzos deben echarse a la olla cuando el agua ya esté hirviendo. Si necesitas añadir más agua durante la cocción, asegúrate de que también esté bien caliente.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de garbanzos

200 g de espinacas

300 g de bacalao desalado

1 cebolla

1 zanahoria

1 puerro

2 tomates rama

2 huevos

1 diente de ajo (frito)

1 rebanada de pan (frito)

20 g de almendra (frita)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

10-12 granos de pimienta

Perejil

Ingredientes Potaje de garbanzos con espinacas y bacalao | antena3.com

Elaboración

Pon los garbanzos a remojo de víspera.

Calienta abundante agua en la olla rápida. Cuando empiece a hervir, escurre los garbanzos e incorpóralos. Agrega los granos de pimienta, la parte blanca del puerro entera y la zanahoria pelada entera. Sazona, tapa la olla y cocina durante 10-12 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Agrega los granos de pimienta, la parte blanca del puerro entera y la zanahoria pelada entera | antena3.com

Mientras se cuecen los garbanzos, pon abundante agua a hervir en un cazo pequeño. Introduce los huevos y deja que se cocinen durante 10 minutos. Escurre, pela, ábrelos por la mitad y resérvalos.

Abre la olla. Pasa el puerro, la zanahoria y un puñadito de garbanzos al vaso de la batidora. Añade parte del caldo y tritura. Cuela el resto de garbanzos y reserva la legumbre y el caldo por separado.

Pon 2-3 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Pela y pica finamente la cebolla y agrégala a la cazuela. Sazona y cocínala a fuego moderado durante 8 minutos aproximadamente, hasta que se vuelva trasparente. Ralla los tomates y agrégalos a la cazuela. Cocina durante 5-6 minutos más, hasta que se evapore todo el líquido.

Añade un par de cucharones del caldo de cocción de los garbanzos e introduce las espinacas. Cuando reduzcan un poco el volumen, agrega las hortalizas trituradas e incorpora los garbanzos y el caldo (más o menos cantidad, según la consistencia que te guste). Tapa y cocina durante 4-5 minutos.

Añade un par de cucharones del caldo de cocción de los garbanzos e introduce las espinacas | antena3.com

Maja el diente de ajo frito, la rebanada de pan y las almendras en el mortero. Incorpora el majado a la cazuela de los garbanzos y dale un meneo para que se mezcle todo.

Incorpora el majado a la cazuela de los garbanzos | antena3.com

Corta el bacalao (con la piel) en tacos de bocado e incorpóralos a la cazuela. Tapa y cocina durante 3 minutos más. Rectifica de sal.

Sirve los garbanzos con espinacas y bacalao en platos hondos. Acompaña cada ración con medio huevo cocido y decora con una hojita de perejil.