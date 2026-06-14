¡Esa Eva cómo molas, te mereces unas gominolas! El reto de Joseba Arguiñano a Eva Soriano

En la Cocina abierta de Joseba Arguiñano tenemos algo muy claro: los invitados vienen a cocinar y a divertirse.

"¿Yo qué soy, pinche?", le pregunta Eva Soriano a Joseba. La humorista se ha encargado de algunos pasos en la elaboración de la receta de penne rigate con chipotle y ricota.

El sentido del humor ha sido uno de los protagonistas en esta entrega de Cocina abierta de Joseba Arguiñano, pero no el único.

El cocinero ha retado a Eva Soriano con una de las cosas que más le gustan a la humorista: las golosinas. Soriano reconoce que es "muy competitiva". ¿Cómo se le ha dado esta prueba? ¡No te pierdas el vídeo!

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