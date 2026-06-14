Beret, acusado de agresión sexual: todos los detalles de la denuncia, la respuesta del cantante y su pasado amoroso

Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, es un cantautor español que acumula 1,2 millones de seguidores. El cantante, que esta misma semana estaba cantando ante el papa León XIV en Barcelona, fue detenido el jueves 11 de junio por presunta agresión sexual, aunque ya ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares.

Quién es Beret

Beret es un cantante sevillano de 29 años que en apenas unos años se ha convertido en un éxito internacional. Lo que comenzó como un hobby para él, que subía canciones a su canal de YouTube, terminó catapultándole a la fama. Temas como 'Lo Siento' o 'Vuelve' son algunos de los famosos del repertorio de Beret.

El artista cantó apenas dos días antes de ser detenido en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona ante el papa León XIV. Una cita a la que le seguían 11 conciertos previstos para este verano y que podrían verse afectados por la noticia.

Los detalles de la denuncia

La presunta agresión sexual se habría producido en el mes de abril. La denunciante es una chica mayor de edad, cuyo caso es similar a una causa que se abrió tras su concierto en Navarra, pero que terminó archivándose.

Después de ser detenido en Sevilla y prestar declaración, el juez ha decidido conceder a Beret la libertad provisional con medidas cautelares: la retirada del pasaporte durante tres meses y una orden de alejamiento con respecto a la denunciante.

La respuesta de Beret

La agencia de representación de Beret, Urbania Entertainment, ha emitido un comunicado en el que afirman tener "absoluta confianza"en la inocencia del cantante. Según la agencia, Beret "niega rotundamente los hechos" que se le atribuyen y aseguran que reforzarán su defensa para demostrarlo.

En el comunicado, la agencia advierte que las "acusaciones falsas" están causando "graves perjuicios personales, familiares, profesionales, económicos y reputacionales". Sin embargo, confían en que la investigación pueda esclarecer los hechos y "restablecer la verdad".

Así habla Beret de las mujeres y el amor

Uno de los temas centrales de las canciones de Beret es el amor. El cantante también habla de ello en entrevistas, en las que ha llegado a confesar uno de sus amores prohibidos con una profesora de inglés.

Según distintas declaraciones del cantante, siempre ha mantenido relaciones con mujeres mayores o muy ajustadas a su edad, aunque nunca han trascendido parejas oficiales de este. Un pasado que hoy, más que nunca, está siendo analizado.

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