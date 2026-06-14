Rebeca Toribio habla de Miguel Ángel Silvestre y de la depresión que sufrió tras su ruptura y la pérdida de un bebé

Rebeca Toribio, conocida emprendedora e influencer, mantuvo una relación de aproximadamente dos años con el actor Miguel Ángel Silvestre. Una historia que ocupó numerosos titulares hasta su ruptura en el verano de 2025.

Sin embargo, tan solo unos meses después de haber terminado su romance, Rebeca anunció que estaba embarazada sin desvelar la identidad del padre del bebé. Ahora, ella ha roto su silencio y ha contado a Europa Press cómo el final de esa relación y la pérdida de un bebé anteriorla llevaron a atravesar una profunda depresión.

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio ante las cámaras | Europa Press

"Pasé por una pérdida, yo no sabía realmente, nunca me había planteado la maternidad porque siempre he estado muy centrada en mi vida profesional, pues sí que es cierto que en ese momento tuve claro que quería ser mamá, así que no hay un momento perfecto, eso ocurre y es perfecto siempre", ha explicado, sincerándose que antes estaba muy centrada en lo profesional hasta que experimentó esa pérdida. "Al final algo que hace que te acerques en la profundidad a tu corazón, a tu dolor, a tu duelo y te das realmente cuenta de que es lo verdaderamente importante en la vida".

Junto a este proceso tan doloroso, a Rebeca se le unió su ruptura sentimental, lo que terminó provocando una profunda depresión de la que se ha recuperado: "Muchas cosas se me juntaron. Fue un momento de mucho duelo, mucho cambio en mi vida, lo pasé muy mal, fue público y lo dije".

"¿Quién no ha pasado por una ruptura dolorosa? Todos pasamos por dolores del corazón y ojalá que mi testimonio, que es un poquito más público pueda servir para acompañar a otras personas que lo están pasando en su casa igual que yo lo haya podido pasar. Al final todos somos iguales", ha expresado.

Además, ha dejado claro que no mantiene relación con el actor: "Todo muy bien, la verdad, todo muy bien. Cada uno por su lado, él con sus proyectos profesionales, yo con los míos, ahora con mi proyecto principal, que es la maternidad, y muy feliz".

Rebeca Toribio y Miguel Ángel Silvestre, en febrero de 2025 | Gtres

Sobre cómo logró salir de la "gran depresión" en la que cayó, ha insistido en el papel que tuvo la fe: "Me acerqué a Dios, de alguna manera me salvó y conociendo mucho la figura de Jesús de Nazaret en la vida".

"De todo se sale, absolutamente. Yo siempre lo digo, hay que hacer una combinación de todo, una vida saludable, una mentalidad saludable, ayuda de profesionales, por supuesto, la psiquiatría y la psicología para mí son súper importantes, y para mí también ahora también la fe, que es lo más importante que hay en mi vida, mi centro, de lo que me aferro y lo que me agarro para seguir hacia adelante todos los días".

"Supongo que cuando conocí la fe el año pasado tuve un cambio muy grande en mi vida de prioridades. Estoy poniendo orden a todo eso, estoy haciéndole caso a mi interior, a lo que me pide el cuerpo ahora mismo y también a la hora de criar a mi bebé siento que tengo la oportunidad de hacerlo en un entorno natural y rodeado de mi familia y es como me apetece hacerlo", ha revelado a sus 32 años.

Por ello ha decidido dejar la vida más frenética de la capital y regresar a un entorno más tranquilo: "Me voy a vivir con mi madre, con mi hermana, con mi cuñado, mi sobrinita que tiene cuatro meses, a un entorno natural. Juntos estamos muy felices".

Eso sí, en cuanto a su espiritualidad, ha aclarado que no se considera religiosa en el sentido tradicional, pero sí profundamente creyente: "La verdad es que yo soy cero religiosa. Soy una persona de fe".

En cuanto a su decisión de ser madre en solitario, la influencer ha señalado que tiene la puerta del amor cerrada: "Y de hecho este paso de la maternidad ha sido por eso, por sentirme un poco desengañada, no querer forzarme a conocer a una persona para crear una familia y querer crearla yo sola".