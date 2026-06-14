Comparten el mismo profesor de canto, pero le rompe el corazón: el revés de un niño a Ana Mena en La Voz Kids

En la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids 2026 hemos vivido, probablemente, una de esas ‘puñaladas por la espalda’ más fuertes que se recuerdan en el formato.

Erick ha conseguido, tras cinco años de intento y mucho esfuerzo, superar los castings y llegar a las Audiciones a ciegas. Con Antonio Orozco dado la vuelta por tener el equipo completo, el pequeño ha cautivado a los tres coaches restantes, logrando un impresionante pleno con su prodigiosa voz, aunque Edurne ha sido bloqueada por Ana Mena.

Ana Mena y Luis Fonsi eran las dos únicas opciones que tenía Erick para elegir, y parecía que el camino se allanaba hacia la malagueña cuando ella le ha preguntado quién le ha enseñado a cantar ‘Volver a amar’, de Cristian Castro.

Erick ha señalado, muy ilusionado, que ha sido Rubén Cárdenas, su profesor de canto. ¡El mismo que tuvo Ana Mena! Todo parecía escrito, nadie dudaba que el pequeño se iría con la malagueña. Fonsi se lamentaba desde su sillón por perder a otro talent, pero Erick aún tenía que elegir equipo.

Para sorpresa de todos, el pequeño decidió unirse al equipo de Luis Fonsi, siendo la última incorporación del coach puertorriqueño, un revés muy duro para Ana Mena. ¡Dale al play y revive este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas