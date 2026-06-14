Un nivel histórico de talento cierra las Audiciones a ciegas de La Voz Kids

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids han hecho historia. Después de seis galas repletas de emoción, actuaciones memorables y talentos capaces de sorprender desde el primer acorde, Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne han completado sus equipos en una edición histórica.

La última noche volvió a demostrar el enorme nivel que ha marcado esta edición. Con muy pocas plazas disponibles, los coaches tuvieron que tomar algunas de las decisiones más difíciles de toda la temporada.

Aun así, las últimas incorporaciones terminaron de configurar cuatro equipos muy distintos entre sí, pero con un objetivo común: luchar por convertirse en la mejor voz kids del país.

Antonio Orozco, el primero en completar sus 14 voces

Antonio Orozco afrontó la última gala con los deberes hechos tras convertirse en el primer coach en cerrar equipo. El artista apostó durante las Audiciones por voces con personalidad, emoción y una gran capacidad para transmitir sobre el escenario.

El catalán protagonizó algunos de los momentos más destacados de la noche al emocionarnos a todos con una preciosa versión improvisada de ‘Entre sobras y sobras me faltas’.

Luis Fonsi cierra un equipo internacional y lleno de sensibilidad

Luis Fonsi se convirtió en el segundo coach en completar sus 14 plazas. El puertorriqueño ha reunido un grupo de artistas muy variado, marcado por la sensibilidad, la versatilidad y voces que lograron emocionarle desde el primer instante.

En esta última gala, Fonsi no dudó en utilizar todas las herramientas disponibles para luchar por algunos de los talents más codiciados de la noche. Un equipo con el que espera volver a pelear por la victoria en La Voz Kids.

Edurne apuesta por la juventud y la personalidad

Edurne cerró sus Audiciones con uno de los equipos más jóvenes y sorprendentes de la edición. La coach apostó por artistas con una enorme proyección y por voces capaces de emocionar con propuestas muy diferentes entre sí.

La artista fue una de las grandes protagonistas de la noche gracias a sus bloqueos estratégicos y a su habilidad para conectar con los talents. Un equipo lleno de personalidad con el que aspira a llegar muy lejos en la competición.

Ana Mena completa un equipo construido desde el corazón

Ana Mena fue la última coach en cerrar sus 14 plazas, pero lo hizo con una de las formaciones más personales de la edición. La malagueña apostó desde el principio por voces originales, artistas con identidad propia y talents capaces de transmitir emociones auténticas sobre el escenario.

Con los equipos ya completos, La Voz Kids deja atrás las Audiciones a ciegas y se prepara para afrontar una de las fases más emocionantes de la temporada.

Los 56 talents seleccionados ya tienen coach y ahora deberán demostrar que tienen lo necesario para seguir avanzando en la competición.

La batalla por convertirse en la mejor voz kids del país acaba de empezar.

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