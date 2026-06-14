Unas Audiciones a ciegas repletas de plenos: Estos son los talents que han triunfado en la nueva edición de La Voz Kids

La Voz Kids 2026 ha dejado unas Audiciones a ciegas para la historia. Y es que, durante las seis galas vividas hasta ahora, se han producido nada menos que 18 plenos. Una cifra que demuestra lo espectacular de esta edición, caracterizada por unos talents de primerísimo nivel que se han hecho con el escenario desde la primera nota.

Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi se fueron dando la vuelta incansablemente, compitiendo sin piedad entre ellos para llevarse a las jóvenes estrellas a sus respectivos equipos. Así, al igual que el número de plenos, la cantidad de bloqueos, superbloqueos y megabloqueos no ha sido pequeña. Una batalla entre coaches que se ha librado desde las primeras hasta las últimas Audiciones a ciegas.

Triana Castillejo

Triana Casillejo abría la nueva edición de La Voz Kids al ritmo de 'Señora' de Rocío Jurado. Con tan solo 7 años, esta talent consiguió que los coaches se fueran dando la vuelta uno a uno; quedándose finalmente con Ana Mena en una aventura que emprendía por la puerta grande.

Celia León

Cuando 'Memory' del musical Cats sonó en el plató de La Voz Kids, se hizo un riguroso silencio. Así, Celia León conseguía el segundo pleno de las primeras Audiciones a ciegas... ¡Y el primer megabloqueo de la edición! Antonio Orozco no quiso debatir con el resto de los coaches y se garantizó llevarse esta voz a su equipo.

Leo Ainstein

Todavía en la primera gala de La Voz Kids 2026, Leo Ainstein salía al escenario para también apostar por un musical. Esta vez era el turno de Wicked y el talent voló alto con 'Defying gravity'. A pesar del superbloqueo de Antonio Orozco a Edurne, el joven cantante eligió a Ana Mena como coach, quien también quiso reducir su competencia superbloqueando a Luis Fonsi.

Mia Arias

Según Edurne, su superbloqueo a Luis Fonsi fue "sin querer". Sea como sea, consiguió llevarse a su equipo a Mia Arias después de que la talent lograra el último pleno de la noche con 'Unstoppable' de Sia. Una interpretación desgarradora que bien merecía los giros que obtuvo en su primera participación en La Voz Kids.

Eduardo Sánchez

Apodado como 'El campanero', Eduardo Sánchez llevó el flamenco al plató con 'Tangos caleteros'. Los coaches fueron dándose la vuelta conforme avanzaba su actuación; sin embargo, Eduardo no necesitaba el pleno. Con tener a Antonio Orozco le era suficiente y no dudó en apuntarse a su equipo.

Victoria Fortes

Victoria Fortes se estrenó en La Voz Kids al ritmo de ‘I See Red’, de Everybody Loves an Outlaw. Una interpretación que dejó sin palabras a los coaches, especialmente a Luis Fonsi. Tanto es así que el puertorriqueño megabloqueó a sus compañeros, evitando que la suerte le jugara una mala pasada y asegurándose a esta gran talent en su equipo.

Skabum

El ska hizo acto de presencia en el escenario de La Voz Kids gracias a la banda musical Skabum. Desparpajo, actitud y ritmo, mucho ritmo: la actuación del primer grupo de esta edición hizo que todos los coaches quisieran saber quién estaba detrás de esta frenética versión de ‘Sweet dreams’. Finalmente, los niños al unísono optaron por irse con Edurne.

Lucía Arias

Los coaches alucinaron con la interpretación de 'Confieso' de Kany García perpetrada por Lucía Arias. "Nos ha hipnotizado", decía Edurne; mientras Antonio Orozco iba más allá: "¡Qué barbaridad!". Una actuación sobrecogedora que llevó al propio Orozco a bloquear a Ana Mena y, de este modo, conseguir que Lucía lo escogiera como coach en su nuevo camino en el programa.

Martina Pérez

Martina Pérez provocó un huracán estratégico en las sillas de los coaches. Y es que Antonio Orozco, tras la imponente versión de 'Que hablen de mí' de Pastora Soler que protagonizó la joven de 11 años, optó por bloquear a Ana Mena. Luis Fonsi se sumó a la fiesta para superbloquear a Antonio. Sin embargo, en un giro final de guion, Martina se decantó por Edurne.

Sergio Rodríguez

Poniendo voz a 'Stay' de Rihanna, Sergio Rodríguez lograba que todos los coaches se dieran la vuelta. También que Ana Mena sacara una versión de sí misma muy poco habitual en el programa, superbloqueando a Antonio Orozco antes de que el talent tomara una decisión. Ahora bien, de nada le valió, ya que el joven se terminó marchando con Luis Fonsi.

Valentina Valcárcel

Valentina Valcárcel transportó el plató de La Voz Kids a la mismísima Tierra de Oz con su interpretación de 'Somewhere over the rainbow'. Un número repleto de fantasía que conquistó a los cuatro coaches, quienes se pusieron manos a la obra para tratar de llevársela a sus respectivos equipos. A pesar de las dudas, Valentina optó por Edurne, emprendiendo así su camino (¿de baldosas amarillas?) en el programa.

Judith Corbella

No es habitual que los jóvenes concursantes de La Voz Kids recurran a Camilo Sesto en sus actuaciones. Sin embargo, no había nada de convencional en la audición de Judith, que daba voz a 'El amor de mi vida' para ganarse un rotundo pleno. De hecho, Edurne fue más allá y bloqueó a Luis Fonsi, logrando así hacerse con la talent.

Diego Gómez

Diego Gómez no consiguió que ninguno de los coaches se girara en su debut en el programa. Por suerte, las segundas oportunidades existen y le permitieron volver a intentarlo varias galas después. Con 'Limosna de amores' de Lola Flores, el joven logró pasar de 0 a 4, obteniendo su esperado pleno. Una transformación radical que le permitió entrar en el equipo de Antonio Orozco.

Mia Lo Coco

Con tan solo 7 años, Mia Lo Coco protagonizó una actuación de cuento. Su dulzura, en sinergia perfecta con su increíble voz, hizo que todos los coaches se giraran para disfrutar como es debido de esta versión de 'Un mundo ideal' de Aladdín. Fonsi, que pisó el acelerador al bloquear a Ana Mena, fue finalmente el elegido por la niña.

Leyre Blasco

Por mucho que Leyre Blasco se enfrentara a las Audiciones a ciegas con un coach menos, después de que Antonio Orozco completara su equipo, la joven talent se hizo con el pleno incluso sin ser capaz de terminar la canción. Cuando Luis Fonsi se giró, la niña se rompió por completo. Instantes después, Ana Mena y Edurne se apuntaban a la fiesta, esta última superbloqueada por Fonsi. Finalmente, ya más tranquila, decidió irse con Ana.

Deyerid del Valle

Ana Mena esperó casi al final de las Audiciones a ciegas para activar su megabloqueo, quitándose la competencia frente a Deyerid del Valle. También conocida como la 'Princesa del Amazonas', la joven conquistó a Ana con su interpretación de 'Amor eterno' de Rocío Durcal, yéndose sin opción a réplica con la malagueña.

Sara Segura

Las últimas Audiciones a ciegas fueron una verdadera guerra de estrategias por parte de los coaches. El pleno de Sara Segura con 'Voilà' de Bárbara Pravi fue el punto de partida de enfrentamientos, dando así paso al bloqueo de Ana Mena a Luis Fonsi. Edurne no se quedó atrás y, ya consciente de que se quitaba la competencia al completo, optó por superbloquear a Ana y llevarse a Sara a su equipo.

Erick Sucilla

Erick Sucilla no solo conseguía un pleno dando voz a 'Volver amar', sino que también se convertía en la pieza que faltaba en el puzle de Luis Fonsi. Y es que por mucho que Ana Mena optara por bloquear a Edurne, Erick escogió al puertorriqueño, quien logró cerrar su equipo por todo lo alto.

Indudablemente, las Audiciones a ciegas de La Voz Kids 2026 ya son historia del programa. Unas actuaciones impactantes en las que la emoción ha traspasado la pantalla semana tras semana. ¿Quiénes seguirán pasando de fase? La competencia no es pequeña, tampoco lo es el talento de las jóvenes estrellas. ¡Descúbrelo las próximas semanas!

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