A LAS 22.00 HORAS
La Voz Kids llega a la Gran Batalla arrasando en la noche de los sábados
Las Audiciones a ciegas han mantenido un nivel estratosférico y, la próxima semana, ya está todo listo para la Gran Batalla.
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Durante seis noches repletas de adrenalina y emoción, La Voz Kids ha puesto a prueba a los coaches. Y es que el nivel de los talents de esta edición ha sido impresionante, resolviéndose con hasta 18 plenos en total.
El público ha respondido y el programa se ha situado como lo más visto cada sábado. Un éxito que promete repetirse la próxima semana, cuando la Gran Batalla llegue a Antena 3. Un auténtico espectáculo que contará con un grupo de asesores de lujo, compuesto por Leire Martínez, Becky G, Antoñito Molina y Melody.
Solo 7 talents de cada equipo lograrán pasar a la siguiente fase. Una gala muy especial en la que todo puede pasar. ¡No te la pierdas! El sábado, a las 22h, la Gran Batalla de La Voz Kids en Antena 3.
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