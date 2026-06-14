AÑOS DESPUÉS DE LAS ACUSACIONES
Seth Rogen se sincera sobre su relación con James Franco y si volvería a trabajar con él: "Es algo muy personal"
Seth Rogen ha hablado de su relación con James Franco, grandes amigos durante años hasta que le acusaron de conducta sexual inapropiada con estudiantes. El actor ha insistido en que "los hechos hablan por sí solos".
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La amistad entre Seth Rogen y James Franco se remonta a finales de los 90 cuando coincidieron en el rodaje de Freaks and Geeks. Esta serie marcó el inicio de una de las colaboraciones cómicas más famosas de Hollywood con películas como Superfumados, Juerga hasta el fin, La entrevista o The Disaster Artist.
Sin embargo, su relación se rompió a raíz de las acusaciones por comportamiento sexual inapropiado de varias alumnas que contra Franco en 2018.
En 2021, cuando la carrera del intérprete de 127 horas iba cuesta abajo y sin frenos, Rogen declaró públicamente su intención de no volver a trabajar con él. Por su parte, Franco declaró a Variety en 2024 que quería a Seth, pero daba por hecho que su relación se acabó a pesar de los muchos intentos por su parte de reconciliarse.
Ahora, en unas declaraciones sorprendentes, Rogen ha vuelto a hablar años después de su examigo y ha dejado claro en qué punto están y si consideraría trabajar con él, ahora que ha vuelto al cine.
"Sinceramente, creo que los matices son demasiado personales como para entrar en ellos ahora mismo. Es algo muy personal. Está el aspecto público, del que ya he hablado, y mantengo la misma postura pública que he tenido hasta ahora, y creo que los hechos hablan por sí solos: no he trabajado con él en años", ha aclarado en una entrevista con The New York Times.
Pero el aspecto personal es tan complejo, e involucra a personas que no sé si debería incluir en esto. No sé qué beneficio obtendría al profundizar en ello. Nada ha cambiado desde la última vez que hablé de todo esto, y no he trabajado con él en muchísimo tiempo ni tengo planes de hacerlo", ha sentenciado, añadiendo que "hace mucho que no hablo con él, no".
Por su parte, Franco reapareció en el pasado Festival de Cannes, donde pareció insinuar que participaría en una película de un gran estudio próximamente tras 10 años.
Además, el actor se ha abierto un perfil en TikTok donde sube vídeos crípticos que están siendo vistos por millones de personas y que parecen corresponder a una promoción oculta de su próximo proyecto.
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