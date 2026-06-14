“Quería ser bailarín de este programa”: El sueño de J Kbello que ya ha cumplido con creces

Semana tras semana, J Kbello logra llevarse el aplauso del público y del jurado a partes iguales. Puede que no resulte vencedor en todas las galas; sin embargo, todas las noches se lleva una gran puntuación que lo mantiene en lo alto de la clasificación. Un éxito más que merecido, fruto de la entrega que deposita en cada interpretación.

Tras su última intervención, convertido en el mismísimo Elvis para llevarse la unanimidad de 12 del jurado, J Kbello ha revelado que su sueño no era tan ambicioso como la realidad que está protagonizando ahora mismo. Y es que, para él, ser “bailarín del programa” era la meta que se proponía alcanzar cuando era niño.

Esta meta no solo la ha alcanzado, sino que se ha pasado de largo cruzándola para ser uno de los principales favoritos para ganar la decimotercera edición de Tu cara me suena. Seguido muy de cerca por María Parrado, el gaditano se encuentra a la cabeza de la tabla y, si logra mantener este nivel, es probable que termine llevándose el premio.

Sea bailarín o concursante, es toda una suerte poder disfrutar del cantante sobre el plató en cada gala. Dale play al vídeo de arriba y disfruta de sus declaraciones al completo.

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