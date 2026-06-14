¡Batalla de bloqueos! Ana Mena y Edurne lo dan todo para llevarse a Sara

La actuación de Sara dio pie a un pleno de tres coaches que estaban dispuestos a todo con tal de llevarse a la talent a sus equipos. Sin embargo, Luis Fonsi no tardaba en ver escapar la oportunidad de ficharla, resignándose tras el bloqueo de Ana Mena. Una decisión que el puertorriqueño no vio con buenos ojos.

“¡Por Sara hago todo!”, exclamaba la malagueña ante la indignación de Fonsi: “¡Me da igual! Bloqueo todo”. La joven reía desde el escenario, casi sin poder creer la batalla que acababa de provocar entre los coaches. Ahora bien, la guerra estaba muy lejos de terminar.

Edurne entró en juego, dejando claro lo “bonita y especial” que es la voz de Sara. “Te pone los pelos de punta”, continuaba antes de dar el paso definitivo para bloquear a su compañera. Al hacerlo, quitaba de en medio cualquier tipo de competencia, convirtiéndose en la única coach posible para la talent.

Sara y Edurne se encontraron en el escenario para fundirse en un emotivo abrazo. La talent, eufórica por emprender esta bonita aventura; mientras la coach celebraba haber ganado esta pelea con sus compañeros. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este mágico momento!

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