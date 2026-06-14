Martín Savi y Zapata Tenor hacen que Bad Bunny suene a ópera

Si bien el tenor español José Manuel Zapata era el compañero de Cristina Castañopara ponerse en la piel de Pavarotti, Martín Savi no ha querido perder la oportunidad de protagonizar un dúo junto a este increíble cantante. Así, vestido de Freddy Mercury, el argentino se ponía manos a la obra para entonar una ópera.

Era el propio Savi el que le proponía el tema de Agustín Lara, ‘Granada’. Zapata cogía el micrófono para liderar la improvisada actuación y Martín no tardaba en sumarse a la ola. La sinergia entre ambos ha sido más que palpable, demostrando así que los dos tienen una voz realmente espectacular.

Todos los allí presentes estallaron en aplausos en cuanto llegaron al final del tema. Sin embargo, Manel Fuentes no se daba por satisfecho y quería ir más allá: “podíamos cantar algo que no sea ópera, pero que suene a opera”. Una propuesta ante la que Zapata no ha dudado un segundo.

“Debí tirar más fotos de cuando te tuve…”, cantaban los dos artistas, sustituyendo el sello vocal de Bad Bunny por uno propio de la ópera. Sin duda, uno de los grandes momentos de la novena gala de Tu cara me suena que puedes revivir dando play al vídeo de arriba.

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