Avance semanal de Sueños de libertad: el tiempo se agota para Nieves, ¿será declarada inocente o culpable?

La próxima semana en Sueños de libertad....

Fina se despedirá de casa de los De La Reina para comenzar a vivir en su nuevo piso en Toledo con ilusión y ganas de comenzar su nueva vida.

Marta y Fina en el capítulo 583 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Después, Marta le confesará a su padre el motivo real por el que no qiuere vender la casa de los montes: le revelará que Santiago murió en esa casa tras un forcejeo con Fina y que su cuerpo está en el jardín enterrado. ¡El patriarca se quedará en shock!

Por otro lado, Manuela pillará a Paula robando comida en la casa grande. La joven le dirá que no puede pagar euna pensión y que vive en la calle. Después, Tasio también verá a Paula y se sentirá muy culpable por su situación. Por eso, el De la Reina le propondrá a la joven que...¡trabaje en la fábrica!

Paula en el capítulo 582 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Federico le confesará toda la verdad sobre Roque a Eduardo dejando al chófer sin palabras tras una confesión que jamás se hubiese esperado.

Damián sgeuirá dispuesto a todo con tal de no renunciar a la perfumera, el negocio familiar que él sacó adelante cuando era joven. Por eso, propomdrá a su familia una idea vender la Industrial y con ese dinero poder hacerle una mayor oferta a a Brossard. ¿Qué opinarán sus hijos y Digna?

Andrés y Valentina tendrán una románica cita, sin embargo un terrible recuerdo volverá a frenar la pasión de Valentina. ¡La joven se sentirá incapaz de superar su bloqueo!

Valentina y Andrés en el capítulo 586 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Y Luz recibirá una importante llamada del juzgado: se va a exhumar el cuerpo de su padre. La doctora lo tendrá claro y estará dispuesta a renunciar a su libertad con tal de salvar a Nieves. Así, Luz volverá afirmar que se declarará culpable si se comprueba que Nieves ayudó a morir a Alberto. ¿Qué pasará?

Luz y Begoña en el capítulo 585 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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