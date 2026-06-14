Leonor Lavado aplaude el sentido del humor de Paula Koops tras imitarla: “No todo el mundo es capaz”

Paula Koops ya no solo tiene la medalla de imitadora en la decimotercera edición de Tu cara me suena: Ahora también cuenta con el título de imitada. Y es que su compañera Leonor Lavado se ha puesto en su piel no solo durante la actuación, sino incluso en el transcurso de buena parte de la novena gala del programa.

Por eso, Leonor ha querido valorar “el grandísimo sentido del humor” de la cantante. “No todo el mundo es capaz de jugarlo teniendo una persona que te imita durante dos horas”, explicaba la concursante: “Eso demuestra que es una persona muy segura de sí misma y muy inteligente”.

Lejos de quedarse ahí, Lavado ha destacado lo “generosa, cariñosa y divertida” que es Paula. Todo ello, como no podía ser de otra manera, regalando una imitación más de la cantante. Unas palabras que han arrancado el aplauso de los allí presentes y, como no podía ser de otra manera, las risas de Paula Koops.

La imitación, a pesar de no haberle llevado a lo más alto de las clasificaciones, ha sido uno de los momentos más divertidos de la velada. Un número repleto de acrobacias que la propia Leonor ha disfrutado a lo grande. ¡Dale play al vídeo y disfruta de las bonitas palabras de la concursante de nuevo!

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