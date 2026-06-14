La gran señora se adelanta a Ferit y cambia las reglas del juego: esta noche, en Una nueva vida

La cena en la mansión Korhan da un vuelco cuando Ferit aparece de repente con Nagi, el hombre al que acusa de haber robado las piedras. Convencido de que por fin puede demostrar quién está detrás de todo, el joven irrumpe en el salón dispuesto a desenmascarar a la gran señora delante de Halis y de toda la familia.

Fuera de sí, Ferit señala a la madre de Abidin y asegura que fue ella quien ordenó el robo. Incluso obliga a Nagi a hablar y le exige que cuente toda la verdad. Pero las cosas no salen como esperaba. Mientras intenta convencer a su abuelo de que está siendo engañado, descubre que la gran señora ya ha movido ficha.

Horas antes, al enterarse de que el joven seguía la pista de Nagi, la mujer pone en marcha un plan para adelantarse. Temiendo que el empleado pueda hablar, decide jugar su mejor carta: devolver las piedras antes de que Ferit llegue a la verdad y presentarse ante Halis como la persona que ha salvado a los Korhan de la ruina.

Cuando intenta acusarla delante de todos, Halis le confirma que las piedras ya están en la mansión y asegura que fue la gran señora quien las recuperó para devolvérselas a la familia. Ferit no da crédito. Intenta explicar que todo encaja demasiado bien y que detrás de esa historia hay algo mucho más. Pero nadie parece dispuesto a escucharlo.

Lejos de creer a su nieto, el patriarca vuelve a ponerse del lado de la gran señora y le exige que le pida perdón. Mientras la mujer mantiene la calma y se muestra comprensiva, Ferit ve cómo su abuelo vuelve a desconfiar de él una vez más. ¿Cómo podrá demostrar que tiene razón?

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