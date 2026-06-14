Ana Mena se reserva el megabloqueo y lleva la “guerra” de los coaches al límite

Cada uno de los coaches ha ido desarrollando y aplicando paulatinamente sus estrategias durante las seis galas de Audiciones a ciegas de La Voz Kids. De este modo, Ana Mena se estaba reservando un as bajo la manga en forma de comodín y no dudó en sacarlo tras la espectacular actuación de Deyerid.

La cantante todavía no había utilizado su megabloqueo, botón con el que se corta de raíz cualquier tipo de competencia cuando los talents tienen que elegir su coach. “Estoy muy nerviosa”, decía antes de activar el pulsador: “No me esperaba para nada encontrarme una voz como la tuya”.

No bastante con esas bonitas palabras, Ana estaba convencida de que Deyerid “en este programa va a hacer la gran diferencia”. Acto seguido, se disculpaba con sus compañeros: “lo siento mucho por lo que voy a hacer”. Antonio Orozco estallaba en carcajadas viendo al resto de los coaches ser bloqueados, mientras la talent corría al encuentro de su coach para darle un abrazo.

Fonsi se levantó para recriminar a Ana su decisión y Edurne, más compasiva, optó por darle un abrazo y perdonarla. ¿Te perdiste este momentazo? Dale play al vídeo de arriba y disfrútalo al completo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas