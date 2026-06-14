La desconocida relación de Jesús Mariñas y Lara Dibildos con la vidente Cristina Blanco: "Después del bautizo, no hubo trato"

Cristina Blanco, conocida por su popularidad como vidente en la década de los 90 y por ser la madre del actor Miguel Ángel Muñoz, ha fallecido a los 61 años. Aunque la noticia se ha dado a conocer este martes, diversas informaciones apuntan a que se produjo días atrás tras sufrir un infarto.

Alejada de la vida pública desde hace años, Blanco atravesó una etapa marcada por problemas personales y de salud mental. Su hijo estuvo muy implicado en su cuidado durante largo tiempo, pero el agravamiento de sus enfermedades, incluida la amputación de una pierna, hizo necesario su traslado a una residencia, donde ha fallecido.

A raíz de su fallecimiento hemos conocido más detalles de su relación con su hijo Miguel Ángel Blanco y con sus dos hijas adoptivas, Nabila y Gabriela. Esta última tuvo un bautizo muy mediático en el que Cristina eligió como padrinos a Lara Dibildos y Jesús Mariñas.

Ambos trabajaban en aquel momento en los mismos programas de televisión y tenían muy buena relación con Cristina, aunque parece que tras el bautizo se perdió el trato. "Su relación fue circunstancial, casual, de trabajo", señala Beatriz Cortázar.

Nuestra colaboradora confirma que no solo no ejercieron en ningún momento de padrinos, sino que además perdieron la relación con Cristina Blanco. "Después del bautizo, no hubo trato", advierte. ¡Dale al play para enterarte de todo!

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