Merluza con garbanzos: una receta, nutricionalmente muy completa, de Karlos Arguiñano

Es vital dejar que el pescado se cocine sin tocarlo durante 2 o 3 minutos. Si lo mueves antes de tiempo, se romperá. Dale la vuelta solo una vez.

Ingredientes, para 4 personas

2 lomos de merluza

300 g de garbanzos

1 cebolleta

1 puerro

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

80 ml de salsa de tomate

750 ml de fumet de pescado de roca y marisco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Merluza con garbanzos | antena3.com

Elaboración

Pon los garbanzos a remojo desde la víspera.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una olla rápida. Pela y pica los ajos e incorpóralos. Añade la cebolleta picada en daditos. Limpia el puerro, quítale 2-3 hojas exteriores, pícalo finamente y añádelo. Retira el rabo y las semillas del pimiento, pícalo finamente y agrégalo. Sazona y deja pochar las hortalizas durante 10 minutos aproximadamente. Agrega la salsa de tomate y sofríelo durante 1-2 minutos. Introduce los garbanzos escurridos. Cubre con el caldo, cierra la olla y cocina durante 12-15 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Introduce los garbanzos escurridos | antena3.com

Corta cada lomo de merluza en 4 porciones. Sazona y moja con aceite cada trozo de merluza. Cocínalos en una plancha durante 1-2 minutos por cada lado.

Cocínalos en una plancha | antena3.com

Maja en un mortero un puñado de perejil picado. Agrega una pizca de sal y un hilo de aceite y mezcla bien.

Sirve 1-2 cucharones de garbanzos en cada plato, coloca encima 2 porciones de merluza por ración, moja con un hilo de aceite de perejil y decora el plato con una hojita.

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