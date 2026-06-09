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Merluza con garbanzos: una receta, nutricionalmente muy completa, de Karlos Arguiñano

La merluza la tienes hecha en 3 minutos y lo demás se hace solo conjuntamente en la olla rápida, así de sencillo es preparar esta receta de Karlos Arguiñano.

Merluza con garbanzos

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Es vital dejar que el pescado se cocine sin tocarlo durante 2 o 3 minutos. Si lo mueves antes de tiempo, se romperá. Dale la vuelta solo una vez.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 lomos de merluza
  • 300 g de garbanzos
  • 1 cebolleta
  • 1 puerro
  • 1 pimiento verde
  • 2 dientes de ajo
  • 80 ml de salsa de tomate
  • 750 ml de fumet de pescado de roca y marisco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Merluza con garbanzos
Ingredientes Merluza con garbanzos | antena3.com

Elaboración

Pon los garbanzos a remojo desde la víspera.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una olla rápida. Pela y pica los ajos e incorpóralos. Añade la cebolleta picada en daditos. Limpia el puerro, quítale 2-3 hojas exteriores, pícalo finamente y añádelo. Retira el rabo y las semillas del pimiento, pícalo finamente y agrégalo. Sazona y deja pochar las hortalizas durante 10 minutos aproximadamente. Agrega la salsa de tomate y sofríelo durante 1-2 minutos. Introduce los garbanzos escurridos. Cubre con el caldo, cierra la olla y cocina durante 12-15 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Introduce los garbanzos escurridos
Introduce los garbanzos escurridos | antena3.com

Corta cada lomo de merluza en 4 porciones. Sazona y moja con aceite cada trozo de merluza. Cocínalos en una plancha durante 1-2 minutos por cada lado.

Cocínalos en una plancha
Cocínalos en una plancha | antena3.com

Maja en un mortero un puñado de perejil picado. Agrega una pizca de sal y un hilo de aceite y mezcla bien.

Sirve 1-2 cucharones de garbanzos en cada plato, coloca encima 2 porciones de merluza por ración, moja con un hilo de aceite de perejil y decora el plato con una hojita.

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