Para 4 personas
Merluza con garbanzos: una receta, nutricionalmente muy completa, de Karlos Arguiñano
La merluza la tienes hecha en 3 minutos y lo demás se hace solo conjuntamente en la olla rápida, así de sencillo es preparar esta receta de Karlos Arguiñano.
Publicidad
Es vital dejar que el pescado se cocine sin tocarlo durante 2 o 3 minutos. Si lo mueves antes de tiempo, se romperá. Dale la vuelta solo una vez.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 lomos de merluza
- 300 g de garbanzos
- 1 cebolleta
- 1 puerro
- 1 pimiento verde
- 2 dientes de ajo
- 80 ml de salsa de tomate
- 750 ml de fumet de pescado de roca y marisco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pon los garbanzos a remojo desde la víspera.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una olla rápida. Pela y pica los ajos e incorpóralos. Añade la cebolleta picada en daditos. Limpia el puerro, quítale 2-3 hojas exteriores, pícalo finamente y añádelo. Retira el rabo y las semillas del pimiento, pícalo finamente y agrégalo. Sazona y deja pochar las hortalizas durante 10 minutos aproximadamente. Agrega la salsa de tomate y sofríelo durante 1-2 minutos. Introduce los garbanzos escurridos. Cubre con el caldo, cierra la olla y cocina durante 12-15 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.
Corta cada lomo de merluza en 4 porciones. Sazona y moja con aceite cada trozo de merluza. Cocínalos en una plancha durante 1-2 minutos por cada lado.
Maja en un mortero un puñado de perejil picado. Agrega una pizca de sal y un hilo de aceite y mezcla bien.
Sirve 1-2 cucharones de garbanzos en cada plato, coloca encima 2 porciones de merluza por ración, moja con un hilo de aceite de perejil y decora el plato con una hojita.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad