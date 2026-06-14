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La emoción se apodera de Luis Fonsi tras la actuación flamenca de Rocío: “Estoy en shock”

El flamenco ha logrado calar fondo en Luis Fonsi gracias a Rocío y el coach no ha podido guardarse la emoción al hablar con la talent.

La emoción se apodera de Luis Fonsi tras la actuación flamenca de Rocío: “Estoy en shock”

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Borja Tamayo
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Rocío deslumbró en el escenario de La Voz Kids con su versión de ‘Hoy te quiero decir’ de Salva Bermúdez. Una interpretación flamenca que, si bien enamoró a Ana Mena, llegó todavía más hondo a Luis Fonsi. El puertorriqueño se alejó de sus géneros habituales para dejarse llevar por la voz de la talent, a la que intentó captar para su equipo.

“Estoy todavía un poquito en shock”, arrancaba explicando el puertorriqueño: “Tuve una conversación conmigo mismo sobre por qué no estaba apretando ese botón al estar escuchando algo muy especial”. Así, el coach se deshacía en elogios hacia la joven, mostrando poco a poco la emoción que lo envolvía.

“Te veo con ese temple, con esa madurez, con esa seguridad, con esa alegría, con esa belleza”, continuaba antes de darle la enhorabuena formalmente: “Te felicito porque ya eres parte de La Voz Kids”. Sin embargo, Fonsi también era consciente de la enorme competencia que tenía por delante: “Ana conoce más que yo este género”.

Estas hermosas declaraciones fueron determinantes en la elección final de Rocío, que dio un salto de fe para apuntarse al equipo de Luis Fonsi y así obtener ese “otro punto de vista” que le ofrecía el coach. ¡Dale play al vídeo de arriba y revive este emotivo momento!

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